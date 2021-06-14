Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI 57'YE YÜKSELDİ, 4 KİŞİ ARANIYOR

Balıkesir merkezli 32 ilde, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen bilgiler doğrultusunda, FETÖ/PDY´ye yönelik aktif görevdeki 60 polis ile kamudan istifa eden 1 öğretmene yönelik operasyonda, gözaltı sayısı 57'ye yükseldi. 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-14 20:48:35



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