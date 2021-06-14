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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BASKİ Marmara'da 130 metreküp müsilaj topladı

İHA

BASKİ Marmara'da 130 metreküp müsilaj topladı

Her yıl görülmekle birlikte bu yıl artan etkisiyle Marmara Denizinde yoğunluk gösteren deniz salyası, diğer bir adıyla müsilajın, Balıkesir sorumluluk alanındaki son durumu ve temizlik çalışmaları, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Başkanlığında Marmara Denizi’nde Müsilaj Etkisi Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısıyla ele alındı. Marmara denizinden bugüne kadar BASKİ ekipleri 130 metreküp müsilaj toplandığını açıkladı.
Geniş katılımlı olarak yapılan toplantıda Vali Şıldak sürecin başladığı günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Balıkesir’in Marmara Denizi’ne 175 kilometre kıyısı bulunması sebebiyle müsilaj sorununda üstüne düşen görevin çok olduğunu belirten Şıldak, “Bu mücadelenin tüm kurumların ortak mücadelesi” olduğunu vurguladı.
Katılımcılara sorumluluk alanlarıyla ilgili tek tek söz vererek, yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şıldak, müsilajın hava şartlarına göre yer değiştirmesinin söz konusu olduğu ve bu sebeple de ekip sayılarının arttırılarak hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Sarı, "Musilaj sünger ve mercanları öldürdü"
Yüzeye çıkan müsilajın buzdağının görünen yüzü olduğunu belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı kısa süre önce dalış yaparak deniz tabanındaki müsilajın artmaya devam ettiğini, sünger ve mercan kolonilerinin öldüğünü açıkladı.
Baski Genel Müdürü İzzet Günal, müsilaj temizleme çalışmalarının başladığı 8 Mayıs’tan bu yana yapılan çalışmalara ilişkin verdiği bilgilerde 5 vidanjör, 1 yüzey temizleme gemisi ve 16 personelle 130 metreküp müsilajın temizlendiğini ifade etti.
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, İl genelinde 85 yüzme suyu ve 14 kirli su izleme merkezinin bulunduğunu, Marmara Denizinde ise 2 Haziran ve 11 Haziran tarihlerinde 25 farklı noktadan 2 kez izleme yapılarak suların test edildiğini, analiz sonuçlarının iyi düzeyde olduğunu ve Marmara’da sahillerin yüzmek için herhangi bir sorun oluşturmadığını açıkladı.

Vali Şıldak: "Denetimleri arttıracak ve gerekeni yapacağız"
Kısa vadede yapılacak çalışmalar ile uzun vadede yapılması gerekenlerin tek tek görüşüldüğü toplantıda Vali Şıldak, gözlem altında tutulması gereken bir çok konu olduğunun altını çizerek, gerek denizi temizleme rolü gören canlıların avlanmaması, gerekse sanayi kuruluşlarının atıkları gibi bir çok alanda denetimlerin sıklaştırılması gerektiği talimatını verdi. Yapılan denetimlerle alanın nabzının tutulması gerektiğini belirten Şıldak, “Bu konuda takip etmemiz gereken çok konu var. Tarım ilaçlarının bile takibi yapılmalı. Biz de her alanda denetimleri arttıracak, gerekeni yapacağız. Bütün kurumlar bu konuda tam irade gösterecek” dedi.
Vali Şıldak toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, “Verimli bir toplantı oldu. Nerede olduğumuzu gördük. Hem sebepler bize beyan edildi, hem de çözüm önerilerinin neler olabileceği konuşuldu. Tabii süreç çok canlı, dinamik ve uzun bir yolculuk gerektiriyor. Önemli olan disiplinli olarak bu konuda göstereceğimiz dirayet, bakış açısı. Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını, bizzat ben takipçisi olarak en yüksek seviyede sağlayacağımızı düşünüyorum. İşbirliği, koordinasyon çok önemli, bunu da sıkı tutacağız. Tabii bakanlık düzeyindeki toplantıların, bize yol göstereceğini, somut olarak alanda yapacağımız çalışmalar için rehber olacağını düşünüyorum. Önemli olan biz bu süreçte bir taraftan yüzey temizliğini en etkili ve kapsamlı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da denetimleri sıklaştıracağız. Denetim sonuçlarındaki karar süreçlerini çok iyi yöneteceğiz. Bir başka önemli husus da kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bireysel sorumluluklar anlamında farkındalık oluşturulması. Bu konuda yoğun çaba sarf edeceğiz. İnşallah bu birliktelik ve kararlılık içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz ülkemizin güzelliklerle dolu bu nadide bölgesinin böyle bir olumsuzluktan etkilenmesinin en az seviyede olmasıdır” ifadelerini kullandı.

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