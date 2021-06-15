Burhaniye’de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı

Burhaniye ilçesinde, zeytin üreticileri güve zararlısına karşı uyarıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ürün olan bahçelerde 1419 Haziran tarihlerinde güveye karşı ilaçlama yapılması istendi.

Burhaniye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, yöredeki zeytin üreticilerini zeytin güvesi zararlısına karşı uyardı. İlçe Müdürü Muhsin Pala imzası ile yapılan açıklamada şunlara yer verildi, “Zeytinlerde zeytin güvesi zararlısının meyve nesline karşı mücadele zamanı gelmiştir. Zeytinliklerinizi kontrol ederek, mahsul bulunan zeytinliklerde 1419 Haziran tarihleri arasında ruhsatlı bir ilaçla mücadele yapınız”

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