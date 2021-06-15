Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü (2)

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CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, istediği parayı vermediği gerekçesiyle annesi Sevgi ve babası Şenol Diplen'i evlerinin balkonunda bıçaklayarak, öldüren Mert Diplen´in, uyuşturucu madde kullanımı başta olmak üzere 35 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle geçen sene tutuklanan Diplen´in, açık cezaevlerinde kalanlara, koronavirüs salgını nedeniyle verilen izinle çıktığı öğrenildi.

17 YAŞINDAYKEN 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRMÜŞ

Mert Diplen'in, 17 yaşındayken ise tartıştığı Kadir Akgün´ü (16) öldürdükten sonra tutuklandığı, yaşının küçük olması ve iyi hal ile tahrik indirimlerinin uygulanması nedeniyle 2 yıl sonra cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-15 16:26:37



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