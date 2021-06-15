Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Balıkesir'de anne ve babasını öldüren zanlı tutuklandı.
Ş.D'ye (47) ait Cennetayağı Mahallesi 781. Sokakta bulunan 5 katlı binanın 4. katındaki evden bağrışma sesini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Eve gelerek kapıyı açamayan ekipler, yan daireden camından girdi. Evde arama yapan ekipler, Ş.D ve eşi S.D'yi (46) balkonda hareketsiz hâlde buldu. Cinayet şüphelisi M.D (20), polisler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda “Bunların katli vacip” diyen M.D, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasında susma hakkını kullanan M.D, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.