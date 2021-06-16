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Avrupa Triatlon Kupasının lansmanı yapıldı Balıkesir'de yapılacak şampiyonaya bin 300 sporcu katılacak

İHA

Avrupa Triatlon Kupasının lansmanı yapıldı Balıkesir'de yapılacak şampiyonaya bin 300 sporcu katılacak

Balıkesir’de 30 Temmuz 1 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Triatlon Kupası’nın tanıtım lansmanı Avlu Kongre Merkezi Fatih Salonu'nda yapıldı. Balıkesir’de gençler ve elitler kategorilerinde yapılacak Avrupa Triatlon Kupası’na 268’si yabancı olmak üzere bin 300 sporcu katılacak.
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Avrupa Triatlon Federasyonu Temsilcisi Angeliki Thoma ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’nun katıldığı lansmanda Avrupa Triatlon Kupası’nın Balıkesir ayağındaki parkurun tanıtımı yapıldı.
Lansman töreninde konuşan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Balıkesir’in triatlondaki yerinin ayrı olduğunu söyleyerek, "Daha Türkiye’de Federasyon yokken Balıkesir’de tiratlon vardı. Balıkesir’in triatlona her zaman desteği oldu. Fakat Yücel Yılmaz başkan ile birlikte bu destek inanılmaz bir şekilde arttı. Çok ciddi ortak çalışmalar yapıyoruz bu sayede Balıkesir’de 3 organizasyon yapıyoruz. Biz Dursunbey’de Barana kültürünü gelen sporculara tanıttık. Bu benim için özel bir gündü açıkçası. O zaman şehit cenazesi nedeniyle büyük bir organizasyon yapamadık. Bu sefer bu kültürü Türkiye’nin her yerinden gelen insanlara bu kültürü tanıtmak istiyoruz. Biz sadece spor olarak görmüyoruz bunu aynı zamanda turizm olarak görüyoruz. Geçen hafta Avşa Adasında yaptığımız yarışlarda 600 sporcumuz vardı, bu yanındaki misafirler ile bini geçti. Yüzde 90’ı Avşa’yı ilk kez gördü. Biz böylelikle aynı zamanda Balıkesir’in tanıtımına sporcu potansiyelinin artışına katkı sağlıyoruz. Ben burada güzel, kaliteli bir organizasyon yaparsak buradaki çıtayı yükseltiriz ileri seviyeye Dünya Kupası şeklinde veya şampiyona şeklinde düzenleriz diye düşünüyorum. Balıkesir özelinde bizim sayın müdür, sayın başkan ve bakanlığımızla çok ciddi çalışmalarımız var. Hem eğitim hem de burada tohum merkezi açılması konusunda çalışmalarımız var. Biz Balıkesir’i triatlon merkezi gibi düşünüyoruz çünkü şuanda en büyük sporcu potansiyeli burada" dedi.
Son olarak Balıkesir Üniversitesi ile bakanlığın arasında bir protokol imzalandığı müjdesini veren Federasyon Başkanı Yalçınkaya, triatlon antrenörlük uzmanlık branşının üniversitede açılacağını söyledi.

Yücel Yılmaz: "Spor bize yakışıyor"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’de triatlon sporuyla ilgilenen insan sayısının epey fazla olduğunu söyledi. Yılmaz; “Biz bütün sporlara önem veriyoruz ama şehir olarak anılmak istediğimiz triatlon, yüzme, basketbol ve yağlı güreş. Bunlar bizim genimizde olan sporlar. Balıkesir’in genine baktığınız zaman Balkanlardan göç almış boyu uzun, kemikli yüzme basketbol, koşma bu işleri iyi yapacak genimiz var. Melez genler güçlüdür. Bizim burası da Türkiye’nin Anadolu’nun harman olduğu yer. Tek ırklar zayıftırlar ve zamana ayak uyduramaz. Biz Balıkesir olarak Gürcü, Çerkes, Muhacır, Manavımız hepsi var hepsi aynı köyde. Spora yatkınlığımız çok yüksek. Ekonomik koşullar arttıkça yaşayanların çocukları için spor aradığı bir şehiriz. Tabiat olarak yeşil ve mavinin birleştiği bir şehir olarak spor bize yakışıyor, en çokta triatlon yakışıyor" dedi.
Lasmanda konuşan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’da Balıkesir’in tesisleşme konusundaki durumunu bakanlık yatırımlarını anlattı.
Avrupa Triatlon Federasyonu Temsilcisi Angeliki Thoma’da Balıkesir şehrinde ışık gördüğünü Balıkesir’in kendini geliştirmesi halinde daha büyük organizasyonlara imza atabileceğini söyledi. Angeliki Thoma ayrıca Avrupa Triatlon Kupası’nın yapılacağı Avlu Balıkesir’in ise triatlona son derece uygun olduğunu ifade etti.
Öte yandan Balıkesir’de gençler ve elitler kategorilerinde yapılacak Avrupa Triatlon Kupası’na 268’si yabancı olmak üzere bin 300 sporcu katılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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