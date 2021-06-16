Hisarcıklıoğlu: Tedarik zincirinin kopması, enflasyon baskısı olarak hissediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcıklıoğlu: Tedarik zincirinin kopması, enflasyon baskısı olarak hissediliyor

DHA

Hisarcıklıoğlu: Tedarik zincirinin kopması, enflasyon baskısı olarak hissediliyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün dünyada tedarik zincirlerinin kopması ve kısıtlamalardan dolayı ham madde fiyatlarının arttığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkeler `Satmıyorum´ deyince ne olur, fiyat da otomatikman yukarı çıkar. Bunu da biz kendi içimizde, enflasyon baskısı olarak hissediyoruz. Üretimde mal bulamama, sanayide mal bulamama, birçok ham maddeyi bulamıyoruz" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. Balıkesir´deki sanayicilere seslenen Hisarcıklıoğlu, pandemi süreciyle, e-ticaretin yaygınlaştığını belirtti. Ticaretin yavaş yavaş e-ticarete kaydığının atlanmaması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Gelecek burada. Şimdi geçmişte ben şehirleri ziyaret ettiğim zaman, ulusal marketlerden şikayet gelirdi. Şimdi ulusal marketler neyi şikayet ediyor biliyor musunuz, e-ticaret sitelerini. Şimdi sizden ricam, özellikle bizim e-ticareti ıskalamamamız lazım. Müthiş bir kolaylık. Balıkesir'den bir ürünü alıp, ta Venezuela´ya veya Brezilya'nın bilmem ne köyüne tanıtmama artık gerek yok. Sen sayfana koydun, bir saniye sonra Brezilya'nın bilmem ne köyünde satabilme potansiyeli, ulaştırabilme şansı var. Artık devir, dijitalleşme. Dijitalleşmeden kesinlikle korkmayın. Herkes işini dijitalleştirmek durumunda. Yapamazsak, bisikletin pedalına basamama gibi olur, düşeriz. Kim ne iş yapıyorsa, muhakkak dijitalleştirecek" dedi.
'DÜNYAYI BESLEME POTANSİYELİMİZ VAR'
Tarım ve hayvancılığın dünyanın geleceği olduğunu her fırsatta söylediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu pandemide gördük. Herkes içine kapandı. İhracatçı olan bilfiil ülkeler, ihracata kısıt getirdiler, satmaya başladılar. İşte Rusya'da, Ukrayna'da birçok yerde gördük bunu. Allah da bize müthiş bir coğrafya vermiş. Ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya 7´incisiyiz. Sadece 84 milyon insanı beslemek değil, dünyayı besleme potansiyelimiz var. Bunun da kıymetini çok bilmedik açık söyleyeyim. Ama bunun fırsatına herkesin yakalaması lazım. Özel sektörün içinde söylüyorum, tarım ve hayvancılık geleceğin en önemli sektörlerinden. Sizin elinizde müthiş bir coğrafya var, Balıkesir olarak söylüyorum. Bundan faydalanmanız lazım. Bütün dünyada tedarik zincirlerinin kopmasından ve kısıtlardan dolayı ham madde fiyatları da arttı. Her şey de arttı. Sanayide de, sanayi ham maddelerinde de arttı. Aynı zamanda kısıtlardan dolayı artı. `Vermiyorum´ dedi. `Vermiyorum´ deyince dünyayı besleyen ülkeler `Satmıyorum´ deyince ne olur, fiyatta otomatikman yukarı çıkar. Bunu da biz kendi içimizde, enflasyon baskısı olarak hissediyoruz. Üretimde mal bulamama, sanayide mal bulamama, birçok ham maddeyi bulamıyoruz" diye konuştu.
İHRACATTA REKOR BEKLENİYOR
Pandemi sürecinde kazananlar, kaybedenler olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hiç etkilenmeyen sektörün ise ihracat yapan sanayi sektörü olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Allah'a çok şükür, sanayicilerimizin yüzü gülüyor. Bakınız, ben birçok şehre gittiğim zaman billboardlarda, `Organize sanayi bölgesinde işçi aranıyor´ diyorlar. Düz işçi bulamıyor sanayici, bırakınız nitelikli işçiyi. Sanayide bugün ihracatımız iyi. Şuradan söylüyorum, tarihi rekoru İnşallah bu yılın sonunda göreceğiz. Eşik değer 200 milyar dolardı, 200 milyar doları aşacağız ve inanın bu hızla giderse 210 milyar doların üzerine çıkacağız biz. Peki, neyden kaynaklandı bu, tedarik zincirleri bozuldu. Konteyner bulamıyoruz biz de şikayet ediyoruz.  Ama yanınızdaki pazara, konteyner bulamayıp, mal satamayanların yerini biz aldık. Çünkü pazarın dibindeyiz biz şu anda. Pazara girdik mi bir daha zor çıkarız, haberiniz olsun. Onun için pazara girmeye bakın. Dünya tedarik zincirindeki sıkıntının avantajını, bizim kullanmamız lazım. Bu pazar için sizden ricam, ne olur yoğun çaba sarf edin. Pazara girdik mi bir daha alışkanlık gereği, tedarikte kopma olmazsa, insanlar fiyattan önce zincirin halkasının kopmamasına bakıyor" dedi.
Toplantıya katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in geniş bir kültürel yelpazeye sahip olduğu söyledi. Birçok tarihi yapının olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Balıkesir'in kendi yerel iç kaynaklarıyla bu yapıların kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Yılmaz, "Özellikle sanayide ilk 500'e girmiş arkadaşlara, sizin de desteğinizle birer tane tescilli bina yaptıralım. Bunlar çok büyük rakamlar değil. 300 bin ila 1 milyon arasında rakamlarla tamamen şehir hayatına karıştırılıyor ve o doku korunuyor. Bu konuda sanayicilerimize çağrı yapıyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2021-06-16 16:42:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa verildi
YEREL HABERLER Oğulları tarafından öldürülen anne ve baba toprağa ...
Avrupa Triatlon Kupasının lansmanı yapıldı Balıkesir'de yapılacak şampiyonaya bin 300 sporcu katılacak
YEREL HABERLER Avrupa Triatlon Kupasının lansmanı ...
Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu
YEREL HABERLER Erdek'te lodos; tekne ve sürat motoru karaya oturdu
Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi
YEREL HABERLER Erdek'te şiddetli lodos teknelere zarar verdi
Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu
YEREL HABERLER Lenfödemden 1 saatlik operasyonla kurtuldu
Balıkesir'de polisten 16 şüpheliye uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 16 şüpheliye uyuşturucu ...
Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon
YEREL HABERLER Balıkesir'de 34 aranan şahsa operasyon
(ÖZEL)Müsilaj Balıkçı esnafını etkiledi Balıkları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz
YEREL HABERLER (ÖZEL)Müsilaj Balıkçı esnafını etkiledi Balıkları ...
SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
YEREL HABERLER SMA'lı Defne bebek için sahaya çıktılar
Kazdağları’nın şifalı bitkileri kitap oldu
YEREL HABERLER Kazdağları’nın şifalı bitkileri kitap oldu
Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Anne ve babasını vahşice öldüren cinayet zanlısı ...
Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü (2)
YEREL HABERLER Para vermeyen anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü ...
Depodan çıkan tarihi top, Harbiye´de konservasyondan geçirilecek
YEREL HABERLER Depodan çıkan tarihi top, Harbiye´de konservasyondan ...
Edremit'teki tarihi top Harbiye'de restore edilecek Edremit Belediyesi Sözcüsü Tayfun Canlı: "Hurdalıkta bulunan ve Belediye Müzesi tarafından korumaya alınan tarihi top Milli Savunma Bakanlığı tarafından restore edilecek"
YEREL HABERLER Edremit'teki tarihi top Harbiye'de restore ...
Balıkesir’de günlük aşı rekoru kırıldı Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Covid aşılamasında dün tek hastanede 1950 kişi aşı oldu
YEREL HABERLER Balıkesir’de günlük aşı rekoru kırıldı Vatandaşların ...
Burhaniye’de zeytinciler güve mücadelesi için uyarıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de zeytinciler güve mücadelesi için ...
Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Burhaniye’de Haziran yağmurları zeytine ilaç oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Haziran yağmurları zeytine ilaç oldu
Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş’i ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Jandarmanın 182.yılında Kaymakam Memiş’i ziyaret ...
Ayvalık’ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta eski MTA kampı hazırlanan proje ile ...
Yapakçı: “Araştırma yaptırdık, Erdek Körfezi dip suyu temiz”
YEREL HABERLER Yapakçı: “Araştırma yaptırdık, Erdek Körfezi dip suyu ...
Erdek'te motosikletlere sıkı denetim
YEREL HABERLER Erdek'te motosikletlere sıkı denetim
Ocaklar stadı ilgi bekliyor
YEREL HABERLER Ocaklar stadı ilgi bekliyor
35 suç kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şahsın anne ve babasını öldürdüğü iddia edildi 20 yaşındaki gencin annesini ve babasını vahşice öldürdüğü iddia edildi
YEREL HABERLER 35 suç kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıktığı ...