Hisarcıklıoğlu: Tedarik zincirinin kopması, enflasyon baskısı olarak hissediliyor



Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bütün dünyada tedarik zincirlerinin kopması ve kısıtlamalardan dolayı ham madde fiyatlarının arttığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Ülkeler `Satmıyorum´ deyince ne olur, fiyat da otomatikman yukarı çıkar. Bunu da biz kendi içimizde, enflasyon baskısı olarak hissediyoruz. Üretimde mal bulamama, sanayide mal bulamama, birçok ham maddeyi bulamıyoruz" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Sanayi Odası'na ziyarette bulundu. Balıkesir´deki sanayicilere seslenen Hisarcıklıoğlu, pandemi süreciyle, e-ticaretin yaygınlaştığını belirtti. Ticaretin yavaş yavaş e-ticarete kaydığının atlanmaması gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Gelecek burada. Şimdi geçmişte ben şehirleri ziyaret ettiğim zaman, ulusal marketlerden şikayet gelirdi. Şimdi ulusal marketler neyi şikayet ediyor biliyor musunuz, e-ticaret sitelerini. Şimdi sizden ricam, özellikle bizim e-ticareti ıskalamamamız lazım. Müthiş bir kolaylık. Balıkesir'den bir ürünü alıp, ta Venezuela´ya veya Brezilya'nın bilmem ne köyüne tanıtmama artık gerek yok. Sen sayfana koydun, bir saniye sonra Brezilya'nın bilmem ne köyünde satabilme potansiyeli, ulaştırabilme şansı var. Artık devir, dijitalleşme. Dijitalleşmeden kesinlikle korkmayın. Herkes işini dijitalleştirmek durumunda. Yapamazsak, bisikletin pedalına basamama gibi olur, düşeriz. Kim ne iş yapıyorsa, muhakkak dijitalleştirecek" dedi.

'DÜNYAYI BESLEME POTANSİYELİMİZ VAR'

Tarım ve hayvancılığın dünyanın geleceği olduğunu her fırsatta söylediğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu pandemide gördük. Herkes içine kapandı. İhracatçı olan bilfiil ülkeler, ihracata kısıt getirdiler, satmaya başladılar. İşte Rusya'da, Ukrayna'da birçok yerde gördük bunu. Allah da bize müthiş bir coğrafya vermiş. Ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya 7´incisiyiz. Sadece 84 milyon insanı beslemek değil, dünyayı besleme potansiyelimiz var. Bunun da kıymetini çok bilmedik açık söyleyeyim. Ama bunun fırsatına herkesin yakalaması lazım. Özel sektörün içinde söylüyorum, tarım ve hayvancılık geleceğin en önemli sektörlerinden. Sizin elinizde müthiş bir coğrafya var, Balıkesir olarak söylüyorum. Bundan faydalanmanız lazım. Bütün dünyada tedarik zincirlerinin kopmasından ve kısıtlardan dolayı ham madde fiyatları da arttı. Her şey de arttı. Sanayide de, sanayi ham maddelerinde de arttı. Aynı zamanda kısıtlardan dolayı artı. `Vermiyorum´ dedi. `Vermiyorum´ deyince dünyayı besleyen ülkeler `Satmıyorum´ deyince ne olur, fiyatta otomatikman yukarı çıkar. Bunu da biz kendi içimizde, enflasyon baskısı olarak hissediyoruz. Üretimde mal bulamama, sanayide mal bulamama, birçok ham maddeyi bulamıyoruz" diye konuştu.

İHRACATTA REKOR BEKLENİYOR

Pandemi sürecinde kazananlar, kaybedenler olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, hiç etkilenmeyen sektörün ise ihracat yapan sanayi sektörü olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Allah'a çok şükür, sanayicilerimizin yüzü gülüyor. Bakınız, ben birçok şehre gittiğim zaman billboardlarda, `Organize sanayi bölgesinde işçi aranıyor´ diyorlar. Düz işçi bulamıyor sanayici, bırakınız nitelikli işçiyi. Sanayide bugün ihracatımız iyi. Şuradan söylüyorum, tarihi rekoru İnşallah bu yılın sonunda göreceğiz. Eşik değer 200 milyar dolardı, 200 milyar doları aşacağız ve inanın bu hızla giderse 210 milyar doların üzerine çıkacağız biz. Peki, neyden kaynaklandı bu, tedarik zincirleri bozuldu. Konteyner bulamıyoruz biz de şikayet ediyoruz. Ama yanınızdaki pazara, konteyner bulamayıp, mal satamayanların yerini biz aldık. Çünkü pazarın dibindeyiz biz şu anda. Pazara girdik mi bir daha zor çıkarız, haberiniz olsun. Onun için pazara girmeye bakın. Dünya tedarik zincirindeki sıkıntının avantajını, bizim kullanmamız lazım. Bu pazar için sizden ricam, ne olur yoğun çaba sarf edin. Pazara girdik mi bir daha alışkanlık gereği, tedarikte kopma olmazsa, insanlar fiyattan önce zincirin halkasının kopmamasına bakıyor" dedi.

Toplantıya katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in geniş bir kültürel yelpazeye sahip olduğu söyledi. Birçok tarihi yapının olduğunu belirten Başkan Yılmaz, Balıkesir'in kendi yerel iç kaynaklarıyla bu yapıların kazandırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Başkan Yılmaz, "Özellikle sanayide ilk 500'e girmiş arkadaşlara, sizin de desteğinizle birer tane tescilli bina yaptıralım. Bunlar çok büyük rakamlar değil. 300 bin ila 1 milyon arasında rakamlarla tamamen şehir hayatına karıştırılıyor ve o doku korunuyor. Bu konuda sanayicilerimize çağrı yapıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-16 16:42:37



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