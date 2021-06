TOBB Başkanından dijitalleşme çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış’a hayırlı olsun ziyareti için Balıkesir’e geldi. Balıkesir Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla bir araya gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekonomik ve güncel gelişmeler üzerine oda ve borsa üyeleriyle sohbet gerçekleştirdi.

Pandemi döneminde yaşanan olumsuzlukların iş dünyasına büyük etkisi olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ekonominin gelişmesi için iş dünyasının gerekenleri yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Pandemi döneminde eticaretin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu Balıkesirli iş insanlarına dijitalleşme konusunda çağrıda bulundu.

Balıkesir’in coğrafyasının her türlü üretime uygun olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılığın dünyada en önemli sektör olacağını dile getirdi. Markalaşmanın önemli olduğuna da vurgu yapan Hisarcıklıoğlu tanıtımın şehirlerin geleceği olduğuna işaret etti. Marmara Denizi’ndeki müsilaj olayına da değinen Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının en önemli gündeminin doğayı korumak olması gerektiğini kaydetti.



“Balıkesir Allah’ın bir lütfu”

Balıkesir’in coğrafi durumunun üretime ne kadar uygun olduğuyla ilgili görüşlerini açıklayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Balıkesir gerçekten Allah’ın büyük bir nimetidir. Balıkesir muhteşem bir coğrafya, muhteşem insanlar, idareciler var. Güzel bir söz var ya kültürümüzde birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır diye. Balıkesir’deki oda ve borsalarda da birlik ve bereket var. Balıkesir coğrafyası müthiş bir coğrafya, Allah büyük bir nimet vermiş size, yatıp kalkıp şükretmek lazım. Balıkesir’de hem deniz var, hem tarım var, hem hayvancılık var ve bunlarda da hepsinde markasınız, sanayide de öylesiniz. Şimdi yetmiyor diye OSB’yi genişletmenin lobisindeler. Turizm var. Sizde her şey var; yok yok. Onun için hem etkilerinden, hem faydalarından da faydalanabiliyorsunuz. Tüm bunlar Türkiye’de çok az şehirde var. Oda ve borsalar da ben şahidim şehirlerini geliştirmek için, Balıkesir’in sıkıntılarının aktarılması konusunda müthiş çalışıyorlar. Bana aktardıkları sorunlardan anlıyorum ki gelecek noktasında. Bundan dolayı da ben TOBB olarak Balıkesir’deki Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası’ndan çok memnunum. Çünkü bilfiil çalışıyorlar” diye konuştu.



“Markalarınızı AB’ye tescil ettirmeniz lazım”

“Marka Şehir Balıkesir” konusunda yapılan çalışmaları olumlu bulduğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu coğrafi tescilli ürünlerin AB’ye tescil edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Siz aslında tarım açısından baktığınız zaman Türkiye’yi doyuran bir şehirsiniz. Bugün Türkiye genelinde 13 tane coğrafi tescilli ürününüz var, yani bu bizim diyorsunuz. Şimdi bununla ilgili 5 tane daha müracaatınız var. Bu başka illere nasip olmaz. Bir kere önce halinize hamd edip, bir de potansiyelinizi bilmeniz lazım. Siz içinde yaşadığınız için şehrin çok özelliklerini artık kanıksadınız. Ama bizim gibi dışarıdan gelenler bunları rahatlıkla görebiliyorlar. Artık güzel bir çalışma da yapıyorsunuz Marka Şehir Balıkesir. Valimiz, belediye başkanımız, oda ve borsalarımızla beraber güzel bir çalışmaya imza atıyorsunuz. İşte markalaşma, Balıkesir’i markalaştırma, Balıkesir’e daha fazla kaynak girebilmesi ancak markalarınızla mümkün olur. Yaptığınız zenginlikleri markalaştırarak kazanabilirsiniz. Artık hepinizin marka olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda da Balıkesir’imiz çok çalışıyor. Bu coğrafi işaretli ürünlerinizi AB tescilli hale getirmek lazımdır. Bakınız AB’de tescilli ürünümüz sadece zeytin. Bugün Türkiye’deki ürün tescillerinin yaklaşık yüzde 60’ı benim oda ve borsalarıma ait. Türkiye’nin zenginliğine oda ve borsalar sahip çıkıyorlar. Siz de sahip çıkıyorsunuz ama bunu Avrupa’ya teşhir etmemiz lazım. İşte yedi tane bizim yöresel ürünümüz şu anda tescilli vaziyette. İnşallah bu kapsamda da ben söz veriyorum; eğer Avrupa Birliği’ne müracaat ederseniz bizim Brüksel’deki ofisimizde destek olmaya hazırız” ifadelerini kullandı.



“Dijitalleşmeden korkmayın”

Pandemi döneminde eticaretin öne çıktığını da kaydeden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Balıkesirli iş insanlarına dijitalleşmeden korkmamaları tavsiyesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Bu kapsamda bir şeyi de unutmamak lazım, pandemi bize bir şey öğretti eticaret. Bu coğrafi işaretli ürünlerin ve diğer ticaretimizin yavaş yavaş eticarete kaydığını atlamamamız lazım. Gelecek eticarette. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geçmişte şehirleri ziyaret ettiğim zaman ulusal marketlerden şikayet gelirdi. Şimdi ulusal marketler eticaret sitelerinden şikayet ediyorlar. Onun için sizden ricam; eticareti özellikle bizim ıskalamamamız lazım. Çok açık söyleyeyim eticaret müthiş bir kolaylık. Benim Balıkesir’den ürününü alıp Venezüella’ya veya Brezilya’nın bilmem ne köyüne tanıtmamın artık gereği yok. O ürünü sayfana koy bir saniye sonra Brezilya’nın bilmem ne köyüne satabilme potansiyeline ulaştırabilme şansı var. Onun için her türlü işimizi artık bu yönde yapmalıyız. Diyorlar ya artık dijitalleşme diye. Dijitalleşmeden kesinlikle korkmayın. Herkes işini dijitalleştirerek yapamazsa bisikletin pedalına basamama gibi olur ve düşeriz. Onun için kim ne iş yapıyorsa muhakkak dijitalleşmelidir. Bu kapsamda da eticaret çok önemelidir” dedi.



“Tarım ve hayvancılık dünyanın geleceği”

Tarım ve hayvancılığın dünyanın geleceği olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir’in coğrafyasının tarım ve hayvancılığa elverişli olmasının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Ben yıllardır söylüyorum ama çok kaile alınmıyor tarım ve hayvancılık dünyanın geleceği diyoruz. Tarım ve hayvancılık dünyanın en büyük sektörü olacak. Bunu da pandemide gördük. Herkes içine kapandı. İhracatçı olan bilfiil ülkeler ihracata kısıtlama getirdiler. Allah da bize müthiş bir coğrafya vermiş, ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya yedincisiyiz. Sadece 84 milyon insanı beslemek değil, dünyayı besleme potansiyelimiz var. Ama bunun da çok kıymetini bilemedik. Bunun haricinde bu fırsatı da herkesin yakalaması lazım. Özel sektör için de söylüyorum tarım ve hayvancılık geleceğin en önemli sektörlerinden olacak. Balıkesir özelinde sizin elinizde müthiş bir coğrafya var, bundan faydalanmanız lazım. Bütün dünyada bütün tedarik zincirlerinin kopmasından dolayı hammadde fiyatları arttı. Bu sanayi de de arttı, tarımda da arttı. Aynı zamanda kısıtlamalardan dolayı ülkeler hammaddeyi vermiyorum dedi. Vermeyince dünyayı besleyen ülkeler satmıyorum deyince ne olur? Fiyatlar da otomatikman yukarı çıkar. Bunu da biz kendi içimizde enflasyon baskısını üzerimizde hissediyoruz ve üretimde, sanayide birçok hammaddeyi bulamıyoruz. Sanayicilerimizi odalar birliği nezdinde bir araya getiriyoruz ama sac, demir, MDF, plastik gibi bir sürü sıkıntımız var. Hammadde bulamıyoruz. Talep var ama hammadde bulamadık veya hammadde fiyatları yükseliyor” diye konuştu.



“İhracat rekoru bekliyoruz”

Pandemi döneminde ihracat yapan firmaların kazançlı çıktığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önümüzdeki dönem ihracatta rekor beklendiğini sözlerine ekledi. Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

“Özellikle bu pandemide kazananlar, kaybedenler oldu. Etkilenmeyenler içinde baktığımız zaman ihracat yapan sanayi sektörü var. Allah’a çok şükür sanayicilerimizin yüzü gülüyor. Birçok şehire gittiğim zaman ben billboardlarda OSB’lere düz işçi aranıyor ilanları görüyorum. Bırakınız nitelikli işçiyi düz işçi bulamıyor sanayici. Odalar Birliği olarak neredeyse pandemi sürecinde her ay anket yaptık. Ankete katılanların yüzde 26’sı işlerinin iyi olduğunu söylüyor. Sanayicilere bakıyorum bugün ihracatımız inşallah tarihi rekora gidiyor. Bu yılın sonunda göreceğiz eşit değer 200 milyar dolar aşacağız ve inanın bu hızla gidersek 210 milyar doların üzerine çıkacağız. Peki, neden kaynaklandı bu? Tedarik zincirleri bozuldu, konteyner bulamıyoruz diye bize şikayet ediyorlar. Ama yanınızdaki Pazar konteyner bulamayıp var ama satamayanların yerini biz aldık. Çünkü pazarın dibindeyiz biz şu anda ve bu müthiş bir avantaj. Pazara girdik mi bir daha zor çıkarız. Ama pazara girmek adına dünya tedarik zincirinde sıkıntının avantajını bizim kullanmamız lazım. Dezavantajları da var mı var. Ben buradan sanayici kardeşlerime söylüyorum; müthiş avantajımız var. Çin’e karşı, diğer ülkelere karşı Avrupa Pazarı müthiş bir Pazar, ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük pazarıdır. Bu Pazar için sizden ricam ne olur yoğun çaba sarf edin. Pazara girdik mi bir daha alışkanlık gereği tedarikte kopma olmadı mı insanlar fiyattan önce zincirin halkasının kopmamasına bakıyor. Bu aslında çok büyük bir imkandır. Bunu iyi değerlendirin.”



“Enflasyon yüksekse bunun kazancı az olur”

İş dünyasının en büyük sıkıntılarından birisi olan döviz kurlarındaki dalgalanmayla ilgili düşüncelerini de iş insanlarıyla paylaşan Rifat Hisarcıklıoğlu şu değerlendirmede bulundu:

“Sıkıntılarımız var mı var. Bu sıkıntılar nedir? İşte döviz kurlarındaki dalgalanma. İşte sanayicimizin en büyük en büyük beklentisi istikrardır. Fiyat istikrarı dediğimiz de bunlardan bir tanesidir. Dövizin şu andaki belki ihracatımıza etkisi oldu mu? Pozitif etkisi oldu. Ama artık istikrarın olması lazım ki önümüzü görebilmemiz lazım. Yatırım için, hammadde için fiyat ayarlamalarını yapabilmemiz için üç ay sonra dolar ve avro kurunun ne olacağını iş adamı olarak bilmek isteriz, önümüzü görmek isteriz. Bir de bizi en çok etkileyen enflasyondaki artış. Bu tabi doların bu kadar fiyatının artması, TL’nin değer kaybı enflasyona da etki yaratıyor. Enflasyona etki yaratında faize de etki yaratıyor. Bugün hepimiz yüksek faizden şikayetçiyiz. Onun için istikrar, enflasyon çok önemli. Döviz kurlarındaki standart artış çok önemlidir. Finansman için bankalar artık kapı kapı gezmeye başladı. Allah razı olsun pandemide kamu bankaları bizim sıkıntımızı giderdi ama şu anda özel bankalar piyasada kredi verelim diye geziyorlar. Bu avantaj ama faiz oranları çok yüksek. İşte yüzde 222324 oranlardan bahsediliyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz birkaç sektörün haricinde kullandığın parayı ödeyebilmen için yüzde 2223 kazanacaksın ki krediyi ödeyebilesin. Krediyi ödeyebilmek için en az yüzde 22 kazanman lazım. Bu da çok yüksek, onun için enflasyonun inmesi lazım. Enflasyonla mücadeleyi hepimizin istiyor olması lazım. Kesinlikle enflasyonun düşmesi lazımdır. Enflasyon yüksekse bunun kazancı çok az olur. En büyük zararı da büyük kitle olarak iş dünyası ve halkımız görür. Enflasyon düşecek ki faizler düşsün.”



“Çevre konusunda vebal altındayız”

İş dünyasının çevreye ihanet etme gibi bir lüksü bulunmadığının altını da çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Marmara Denizi’nde yaşanan kirlilik hakkında da açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu müsilajla ilgili şunları dile getirdi:

“Biz bir emanet dünyadayız, bize babalarımız, onlara da babaları emanet etti. Biz de emanet aldıklarımızı bizden sonrakilere bırakacağız. Allah öyle bir coğrafya yaratmış ki eğer emanete ihanet edersen toprağın altında öylece kalıyor. İhanet etme gibi bir lüksümüz yok, bir kere kendimiz için yok. Belki ufacık bir kazancımız oluyor ama o toprakta biz yaşıyoruz. Kaçacak yerimiz yok, onun için başta biz sanayiciler ve 84 milyon için artık çevre olmazsa olmaz haline geldi. Vebal altındayız, hiç kimse öbür tarafa para götüremiyor, hepimiz aynı hocanın kayığına binip gidiyoruz. Marmara Denizi bize gösteriyor, ihanet ediyorsunuz diyor. Ergene bize gösteriyor, ihanet ediyorsunuz diyor. Onun için sizden ricam hepimiz çevreye doğaya artık destek olmak durumundayız, kendimiz için de olmalıyız. Şimdi Marmara Denizi'nde zehir olup olmadığı konuşuluyor. O salyanın ortasında yüz hadi bakalım, o salyada yakalanmış balığı ye hadi bakalım. Güvenebilecek misin? O yiyeceğiniz balığa dikkat edin, yaşaması lazım. Dünkü toplantıda sizler adına Bakan beye dedim ki devletimizin alacağı her türlü sert tedbire rağmen ne olursa olsun biz uyacağımıza söz veriyoruz. Bu duruma karşı yapılacak ne varsa desteklemeye hazırız dedik. Avrupa Birliği bizim için büyük bir pazar, ihracatımızın yüzde 50'sini yapıyoruz. Şimdi Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Sözleşmesi istiyor. Eğer karbon salınımı bırakıyorsan Bulgaristan, Yunanistan girerken veya RoRo ile gönderdiysen İtalya sınırından girerken sana dur diyeceğim diyor. Karbon vergisi öde ondan sonra gir diyeceğim diyor. Bu durum bizim rekabet gücümüzü tersine etkiler. Dünya artık sıfır karbon salınımına doğru gidiyor, eğer Avrupa Birliği'ne ihracat yapmak istiyorsak yeşil dönüşüme hepimizin fikren ve zikren hazır olmamız lazım.”



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı toplantıya, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erdoğmuş ile oda/borsa meclis üyeleri iştirak etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.