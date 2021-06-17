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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Büyükşehir restorasyon çalışmalarını sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Dr. Mustafa Küçükkaptan, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla şehre tarihi kimliğini yeniden kazandıracaklarını söyledi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok tarihi yapıyı restore ederek şehre kazandırmaya devam ediyor. İl genelinde farklı noktalarda devam eden çalışmalarla kent belleğine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca proje aşamasında olan çalışmalarıyla da önümüzdeki dönemde restorasyon işlemlerini sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, şehir merkezinde biten ve devam eden restorasyon ve rölöve çalışmalarını beraberinde; Kent Estetiği Dairesi Başkanı Fatih Doğan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı Tarihi Kültürel Miras Şubesi Müdür Vekili Koray Karabulut ve ilgili personelle inceledi.
Tarihi Zağnos Paşa Camisi çevresinde yapılan meydan düzenlemelerini, yapımı tamamlanan Ekinel Evi’ni, kısa zamanda tamamlanacak olan tarihi Şadırvan ile Saat Kulesi’ni, yapımına yeni başlanan Türk Ocağı Hizmet Binasını ve yapımına kısmen başlanan Kazım Özalp Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyen Küçükkaptan, Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla şehre tarihi kimliğini yeniden kazandıracaklarını söyledi.

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