Baba oğul 1 hafta arayla kalp krizinden vefat etti

Manyas ilçesinin kırsal Çavuş Mahallesi'nde baba ile oğlu bir hafta arayla kalp krizinden hayatını kaybetti.

Kırsal Çavuş Mahallesi'nde çiftçilik yapan iki çocuk babası Vasfi Bilgin (67) geçtiğimiz hafta Bandırma’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmişti. Bir hafta sonra ise Bursa’da ikamet eden ve bir özel sigorta şirketinin Marmara satış yöneticisi olarak çalışan oğlu Seyhan Bilgin (40), kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. Bir çocuk babası olan Seyhan Bilgin’in ani ölümü eşi ve ailesini yasa boğarken, talihsiz gencin cenazesi de doğum yeri olan Çavuş Mahallesi'nde kabristanda kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında babasının kabrinin yanında defnedildi.

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