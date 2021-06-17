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Yaşar Ateş TEMAD Balıkesir İl Başkan adaylığını açıkladı

İHA

Emekli Astsubay Yaşar Ateş 3 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan 16. Olağan Genel Kurulunda, Balıkesir TEMAD İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Yaşar Ateş TEMAD Balıkesir İl Başkan adaylığını açıkladı

Emekli Astsubay Yaşar Ateş 3 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak olan 16. Olağan Genel Kurulunda, Balıkesir TEMAD İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
3 Temmuz’da yapılacak olan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Balıkesir Şubesinin 16'ncı Olağan Genel Kurulda Emekli Astsb. Yaşar Ateş Kurulunda başkanlığa aday olduğunu basın açıklaması ile açıkladı.
TEMAD Balıkesir İl Başkan adaylığını açıklayan Yaşar Ateş, “Üye arkadaşlarımızın sorunlarını dertlerini ve beklentilerini biliyorum. Başkan seçildiğim zaman TEMAD Genel Merkezinde üye arkadaşlarımızın dertlerini, sorunlarını ve dileklerini dile getirmek için başkan adayı oldum. Daha önce Başkanlığım döneminde yaptığımız gibi enerji ve hareketlilik sağlayarak kamuoyunda ve ilgili kurumlarda hak ettiği saygın yerini almasını sağlayacağız. Bayrağına, Vatanın bölünmez bütünlüğüne, Şehidine, Gazisine değer veren, saygı duyan, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, tüm siyasi partilere eşit mesafede, siyaset üstü bir yönetim olacağımızın sözünü veriyoruz. TEMAD Genel Merkezi ile koordineli, her türlü eylem ve mücadelede birlikte olmayı amaçlayan bir yönetim olacağız. Yönetim kurulum ile birlikte bizler, sizlere elimizi uzattık. Hadi uzatın ellerinizi ve el ele birlikte yürüyelim. Tüm astsubay arkadaşlarımızı TEMAD çatısı altında birlik olmaya, birlikten oluşan gücümüzü haklı davamızda ortaya koymaya davet ediyoruz. Bizi tanımak için kendinize bakın, uzaklarda değil aranızdayız. Bu vesile ile 3 Temmuz 2021 tarihinde genel kurula katılacak bütün TEMAD üyelerine, Balıkesir TEMAD İl Başkanlığına aday olduğumuzu duyurur, saygılarımızı sunarız” şeklinde açıklama yaptı.

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