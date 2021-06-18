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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz” Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Türkiye'nin tatil lüks mü, ihtiyaç mı sorusuna cevap verecek şekilde evet ihtiyaçsa nasıl yapılır, kaç paraya yapılır, nerede yapılır, tatilde neler yapılır sorularının hepsinin cevaplarını verecek bir şehir olmaya çalışıyoruz" Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

İHA

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz” Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Türkiye'nin tatil lüks mü, ihtiyaç mı sorusuna cevap verecek şekilde evet ihtiyaçsa nasıl yapılır, kaç paraya yapılır, nerede yapılır, tatilde neler yapılır sorularının hepsinin cevaplarını verecek bir şehir olmaya çalışıyoruz" Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Hasan Şıldak başkanlığında sektör temsilcilerinin katılımıyla Balıkesir’in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi.

Balıkesir İli Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise Balıkesir'in mavinin yeşille buluştuğu 290 kilometre sahili olan 36 mavi bayraklı kaplıcaları olan çok güzel bir şehir olduğunu söyledi. Tatilin lüks mü, ihtiyaç mı olduğu sorusuna cevap vermeye çalışan ilin Balıkesir olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz "İnsanların İstanbul'dan çok hızlı bir şekilde Bursa'dan, İzmir'den gelerek tatil yapabilecekleri imkanlarımız var. Bugüne kadar hep ikinci konut olarak yazlık ev tercih edilmiş. Şu anda otel turizmine, konaklamalı turizme yatırım yapmış insanlarımızla, üniversitelerimizle bir araya geliyoruz ve gelişen Türkiye'nin tatil lüks mü, ihtiyaç mı sorusuna cevap verecek şekilde evet ihtiyaçsa nasıl yapılır, kaç paraya yapılır, nerede yapılır, tatilde neler yapılır sorularının hepsinin cevaplarını verecek bir şehir olmaya çalışıyoruz." dedi.

Yılmaz gerçekleştirilen Balıkesir İli Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısından beklentilerini de şu sözlerle anlattı:
"Katma değeri yüksek faaliyetlerin insanlara ekonomik, kaliteli, güvenli hizmet sunması. Tağşişiz mal, güvenli sokak, huzurlu yatak, oksijeni bol, çevre temizliğinden emin olduğu ve kendilerini hijyen koridorunda, turizm koridorunda hissettikleri bir alan. Bu kalabalığı besleyecek gastronomi altyapısı da peynirimizle, sütümüzle, sabah kahvaltımızla, akşam yemeğimizle tam bir teşekküllü hizmet verme ortamını oluştura. Bu yaptığımız toplantı turizm adına buraya gelenlerin daha konforlu tatil yapmasını sağlamak amacıyla yapıyoruz. muvaffak olacağımıza da inanıyorum." diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir’in turizm sezonundan umutlu olduğunun altını çizerek "Pandemiden yeni çıkıyoruz. Pandeminin turizm sektörüne malum olumsuz yönde etkileri oldu. Ancak bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz. Çünkü bizim bir avantajımız var. Hem tesislerimiz hazırlıklarını yaptılar hem de daha çok yerli turizme hitap eden bir turizm konsepti sunduğumuz için yurt dışından gelen konuklar, misafirler olmasa bile yurt içi bağlantılarla, rezervasyon durumlarımız gayet iyi görünüyor." diye konuştu.

Sektörün sorunlarını bir çalıştay ortamında değerlendirdiklerini kaydeden Şıldak şöyle devam etti:
"Amacımız sezona hazırlıkları gözden geçirmek, karşılıklı istişarelerde bulunmak, bunun da ötesinde Balıkesir'in bir turizm yol hartasının belirlenmesi için bugün yaptığımız toplantı bir ön hazırlık toplantısıdır. Biz ilimizdeki turizm yönelimlerinin çeşitlenmesinin bu alanda yapılacak stratejik hamlelerin sektörün katılımıyla geniş kapsamlı katılımlı bir çalışmayla belirlenmesini istiyoruz. Çünkü turizmde pandemi ortamının öğrettiği yeni konseptlere yönelmemiz gerektiği oldu."

Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısına Vali Şıldak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Gömeç Kaymakamı Akgün Corav, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Havran Kaymakamı Enver Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Sg. Bnb. Sadun Özdemir, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Merih Arslan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Marmara Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Uzuner, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Birimi İl Müdürü Deniz Timurçin, Çevre Ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özen, Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, İl Tarım Ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü İlkay Karaağaç, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, İlçe Jandarma Komutanları, İlçe Emniyet Müdürleri, odaların ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

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