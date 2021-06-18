Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı başpehlivandır



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkanlığı seçimi için çatı aday çıkartmayı düşünmelerini, yarışa `1-0 mağlup başlama´ olarak değerlendirdi. "Bu kafayla siyaset olur mu?" diyen İnce, "Cumhurbaşkanı adayı, başpehlivandır. Partinin başpehlivanı kimdir? Genel başkanıdır. Başpehlivan, güreşten kaçarsa, güreş olur mu? Sen Cumhurbaşkanı seçeceksin. Cumhurbaşkanı, parti başkanının marabası mı?" diye konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Balıkesir´e geldi. Parti binasının önüne kurulan sahneden vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, kesin çizgilerinin olduğunu belirterek, uyacak herkesi Memleket Partisi'ne beklediklerini söyledi.

Parti binası açılışlarını prova olarak değerlendiren İnce, pandemi sürecinin ardından ise büyük mitinglerin düzenleneceğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük mitinglerini kendilerinin düzenlediğini anlatan Muharrem İnce, "Canınızı sıkmayın. Hele şu maskeleri bir çıkaralım, ondan sonra derdimizi anlatmaya başlayacağız" dedi.

BİR ELMA ŞEKERİNE TAV OLUYOR ANA MUHALEFET PARTİSİ

İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştiren, Muharrem İnce, "Muhalefetten tık yok. Çatı aday bulacaklarmış, yani başlarken daha 1-0 mağlup başlıyorlar. Diyorlar ki, `Erdoğan çok güçlü, biz onu tek başımıza yenemeyiz. Hadi mahallenin çocukları hep beraber toplanalım, onu yenelim.´ Bu kafayla siyaset olur mu? HSYK´da gidip anlaşıyorlar. 13 üyeli Hakimler, Savcılar Kurulu'ndan, bir tane elma şekeri veriyorlar, bir elma şekerine tav oluyor ana muhalefet partisi. Sonra sen nasıl konuşacaksın, yargı bağımsız diye." dedi.

CUMHURBAŞKANI PARTİ BAŞKANININ MARABASI MI ?

İnce, vatndaşlara çağrı yaparak, "Terörle arana mesafe koyacaksan, rantı düşünmüyorsan, ayrımcılık yapmıyorsan, Atatürk´e saygısızlık yapmıyorsan, işte bu saydıklarıma uyuyorsan yerin burası. Ne farkımız var diğerlerinden? Söyleyeyim ne farkımız var. Bizim genel başkanımız şimdilik Muharrem İnce. Yarın kim seçecek biliyor musunuz? Üyeler seçecek genel başkanını. Cumhurbaşkanı adayını, üyeler seçecek. Şöyle bir şey olmayacak yani. Cumhurbaşkanlığı seçimi nedir ? Güreşe benzetirsek, Cumhurbaşkanı adayı başpehlivandır. Partinin başpehlivanı kimdir? Genel başkanıdır. Genel başkan, başpehlivanlık güreşine çıkmazsa nereye çıkacak başka ? Kurtdereli Mehmet Pehlivan´ın memleketinde söylüyorum bunu yani. Başpehlivan, güreşten kaçarsa, güreş olur mu? Sen Cumhurbaşkanı seçeceksin. Cumhurbaşkanı, parti başkanının marabası mı?" dedi.

Muharrem İnce, partililerle hatıra fotoğrafı çektirerek, açılışını yaptığı il binasını gezdi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-18 23:16:09



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