Balıkesir’de özel öğrencilerin bir yıllık emeği görücüye çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de özel öğrencilerin bir yıllık emeği görücüye çıktı

İHA

Balıkesir’de özel öğrencilerin bir yıllık emeği görücüye çıktı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun düzenlediği El Sanatları ve Resim Sergisi ilgi gördü. Sanata Engel Yok sloganı ile yola çıkan özel öğrenci ve velilerin öğretmenlerinin öncülüğünde hazırladıkları filografiden takıya kadar değişik elişleri ve resimler büyük ilgi görürken, ürünlerin satışından elde edilen paranın öğrencilerin eğitimi için kullanılacağı açıklandı.
Ticaret Odası Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı düzenlenemeyen sergisi bir yıl aradan sonra Cumhuriyet Meydanında açıldı. Özel öğrenci ve velilerin yaptığı filoğrafiden, kapı süsüne ve takılara kadar yüzlerce çeşit ürün görücüye çıkan eserler yoğun ilgi gördü. Satışı yapılan ürünlerin geliri özel öğrencilerin eğitimine katkı olacak. Sergide görev alan öğrenci ve öğretmenler mutluluklarını dile getirirken, Okul Müdürü Oktay Ertaş’da kendilerini yalnız bırakmayan bürokrat ve vatandaşlara teşekkür etti. Sergiye katılanlara teşekkür eden Müdür Oktay Ertaş,” Körfezin en büyük özel eğitim sergisini bu yıl da açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özel öğrencilerimiz ve velilerimiz yıl boyunca ürettiklerini halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, sayın Kaymakamımıza, Ticaret Odası Başkanımıza, değerli halkımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum”
El Sanatları Öğretmeni Sevcan Tuzer de,” 20202021 yılı özel eğitim sergimize hoş geldiniz. Özel eğitim öğrencilerimiz çok güzel ürünler üretiyorlar. Genellikle geri dönüşümden güzel ürünler ürettik. Kalplerimiz, tepsilerimiz, su kabaklarımız, sandıklarımız bulunmaktadır. Halkımız da bu sergimize oldukça ilgi gösterdi. Satılan ürünlerimizin geliri okulumuz ve öğrencilerimiz için kullanılacak” dedi. Öğrencilerden Eylül Dündar, “ Özel eğitimde her şeyi yaptık. Bunları yaptık. Her şeyi biz yaptık” derken, Mine Öksüz de, “Her şeyi biz yaptık. Rehber öğretmenimizle gurur duyuyoruz. Sağ olun” diye konuştu. Öğretmen Nedret Karamanoğlu da,” Ticaret Odası Özel Eğitim Uygulama Okulunun bu yılki sergini açmış bulunmaktayız. Okulumuzda geçen yıl maalesef pandamidern dolayı sergiyi yapamadık. Bu sene güzel görkemli bir sergi yaptık. Sanata Engel Yok diyerek. kutladığımız sergide ürünlerimizi misafirlerimize gösteriyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımıza hafta sonları yasak olmadığı için genellikle deniz kenarlarında deniz kabukları deniz taşları topladılar. Bizlerde onlara uzaktan eğitim videolarımızı ile bu ürünleri yaptırdık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir Toplanan binlerce ton müsilaj ekonomiye kazandırılabilir
YEREL HABERLER Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir Toplanan ...
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı başpehlivandır
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı başpehlivandır
Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
YEREL HABERLER Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
Balıkesir’in ilk su altı müzesi Gömeç'te kuruluyor
YEREL HABERLER Balıkesir’in ilk su altı müzesi Gömeç'te kuruluyor
Türkiye’yi yasa boğan Ecrin bebeğin üvey babası sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye’yi yasa boğan Ecrin bebeğin üvey babası sahte ...
"Su Altı Heykel Galerisi” eserleri tamamlandı
YEREL HABERLER "Su Altı Heykel Galerisi” eserleri tamamlandı
Bandırmaspor'a Hollanda'dan sol kanat
YEREL HABERLER Bandırmaspor'a Hollanda'dan sol kanat
Balıkesir'de aşı rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aşı rekoru kırıldı
Bilim tırı 10 ay boyunca Balıkesir'de hizmet verecek
YEREL HABERLER Bilim tırı 10 ay boyunca Balıkesir'de hizmet verecek
Büyükşehir’in bilim tırı Kocaavşar’da
YEREL HABERLER Büyükşehir’in bilim tırı Kocaavşar’da
Ayvalık’ta FETÖ şüphelileri kaçak göçmenler gibi denizde yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta FETÖ şüphelileri kaçak göçmenler gibi ...
"Balıkesir'e tarihi kimliğini yeniden kazandıracağız"
YEREL HABERLER "Balıkesir'e tarihi kimliğini yeniden kazandıracağız"
Kazdağları´nın şifalı bitkileri kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Kazdağları´nın şifalı bitkileri kitaplaştırıldı
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 37 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 37 kaçak göçmen ...
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj İşadamı Mehmet Duran: "Rafta artan beyaz et fiyatlarının üreticiye yansımasını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine ...
Erdek'te ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Erdek'te ev yangını korkuttu
Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 26 şahsa 'Huzur' operasyonu
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ayvalık’ta
YEREL HABERLER Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı Ayvalık’ta
Ayvalık’ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı denetim
YEREL HABERLER Ayvalık’ta yaz sezonu öncesinde sürücülere sıkı ...
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Bu yaz sezonu için biz il olarak çok umutluyuz” Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Türkiye'nin tatil lüks mü, ihtiyaç mı sorusuna cevap verecek şekilde evet ihtiyaçsa nasıl yapılır, kaç paraya yapılır, nerede yapılır, tatilde neler yapılır sorularının hepsinin cevaplarını verecek bir şehir olmaya çalışıyoruz" Balıkesir Turizm Sezonu Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Bu yaz sezonu için ...
Geleceğin yazarları ödüllerine kavuştu Nejat Hürbaş hikâye yarışmasında ödüller törenle verildi
YEREL HABERLER Geleceğin yazarları ödüllerine kavuştu Nejat Hürbaş ...
Başkan Deveciler sergi açılışına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Deveciler sergi açılışına katıldı
Yaşar Ateş TEMAD Balıkesir İl Başkan adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Yaşar Ateş TEMAD Balıkesir İl Başkan adaylığını ...
Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi Spor Kulübü yaz okulu başlıyor