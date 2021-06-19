Zlombol Rallisi Burhaniye’de

Burhaniye’de, Polonya’dan başlayarak her yıl Dünya’nın farklı ülkesinde kamp kuran “Zlombol Rallisi” bu sene Türkiye’nin Burhaniye ilçesinde final yapacak. Burhaniye ilçesi, Dünyaca ünlü Zlombol Rallisine ev sahipliği yapacak.

Polonya merkezli olan ve yetimhaneler için yardım amaçlı yapılan organizasyonda yaklaşık 150 klasik araç, 30 Haziran’da Burhaniye’nin mavi bayraklı Ören Plajında 3 gün kamp yapacak. Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Turizm Tanıtma Derneği ve Altın Kampın işbirliğinde yapılacak organizasyonda, Polonya Katowiçe şehrinden yola çıkacak ve Doğu Bloku ülkelerinde üretilmiş klasik araçlar, bir dizi etapla farklı rotalarla belirledikleri ülkelerdeki bir şehirde final yaparak, kamp kuruyor. Özel tasarlanmış klasik araçların, reklam alarak yetimhaneler için yardım yaptığı Zlombol organizasyonunun bu sene ki final durağı ise, Balıkesir’in Kuzey Ege bölgesindeki sahil ilçesi Burhaniye olacak. 2020 yılında yaklaşık bin 100 araçla yapılması planlanan fakat pandemiden dolayı ertelenen ve bu sene yine pandeminin etkisinden dolayı 150 araca kadar düşen organizasyonun ev sahibi olan Burhaniye ilçesinin Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Ülkemiz adına Zlombol etkinliğine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Etkinliğin amacı doğrultusunda, Ören plajımızda misafirlerimizin hem tatil, hem de eğlence adına rahat edebilmeleri için gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık” şeklinde konuştu.

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