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‘Doğal Şehrin Hikayesi’ kitabı tanıtıldı ‘Doğal Şehrin Hikayesi’ Mehtap Altan’ın kaleminden geleceğe ayna tutuyor

İHA

‘Doğal Şehrin Hikayesi’ kitabı tanıtıldı ‘Doğal Şehrin Hikayesi’ Mehtap Altan’ın kaleminden geleceğe ayna tutuyor

Şair ve araştırmacı yazar Mehtap Altan, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı mahallelerini ve insan hikayelerini anlatan gezi gözlem kitabı çıkardı.
Sındırgı Zeytin Dalı Parkında gerçekleşen kitap tanıtımında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın eşi Fatma Nur Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı eşi Mehtap Yılmaz, Kaymakam Zafer Oktay, Başkan Ekrem Yavaş ve doğal şehrin kalemi Mehtap Altan bir araya geldi. Araştırmacı yazar Mehtap Altan doğal şehir olarak tabir edilen Sındırgı’nın mahallelerini ve o mahallede yaşayan insanların hikâyelerini kendine has üslubu ile kitabının satırlarına taşıdı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından projelendirilip hayata geçirilen ve usta yazar Mehtap Altan’a emanet edilen projede, Sındırgı’nın mahalleleri ve insanları kaleme alındı.
Yazar Mehtap Altan, Sındırgı’nın mahallelerini tek tek gezerek, doğal şehrin yerleşim yerlerindeki mahalle ve insan hikâyelerini toplayarak kitap oluşturdu. Kendi haline terkedilmiş evleri, köylerdeki zorlu ama doğal yaşamı ve orada yaşayan insanların geçmiş hikâyelerini gezi kitabında bir araya getirdi. Geleneksel köy yaşamının hâkim olduğu ‘Doğal Şehrin Hikâyesi kitabında’ hayatlarını çalışarak geçiren insanlar ve tüm zorlu şartlarda bile mücadeleden vazgeçmeyip yaşamlarını sürdürme arzularını kaybetmemesini konu alıyor. Kitap hayatın ve hayatlarının anlatıcılarıyla birlikte, kimi zaman anlatmayı bir kenara bırakıp onu yaşama telaşına düşen insanları karşımıza çıkarıyor. Güçlüklerle örülü yaşamın arasından sıyrılıp bir an nefes alan karakterler çıkıyor karşımıza. Yazar kitabında geçmişten bugüne süregelen insanların var oluş çabasını, ayakta durma mücadelesini satırları sayesinde topluma ayna tutuyor.
‘Doğal Şehrin Hikayesi’ kitabı tanıtımında Sındırgı halkı ile bir araya gelen Mehtap Altan, ‘’Güzel bir kitap tanıtımıydı. Halkla iç içe olmak çok keyif vericiydi. Bu kitabın fikir babası Ekrem Yavaş dâhil olmak kitap çıktıktan sonra mahalle muhtarları ile bir araya gelmek çok güzel. Özellikle muhtarların gözlerindeki o ışığı görmek bizi de çok heyecanlandırdı. Balıkesir Belediye Başkan’ın eşi Vali beyin eşi olmak üzere diğer konuklarımızda çok ilgi gösterdi. Sevgili Ekrem Yavaş’ın amacına ulaştığını düşünüyorum. Bana ilk başta her şey dokunmakla başlar demişti. Bugün de kalpler birbirine dokundu. Güzellik, emek birbirine dokundu. Umarım karşılığını alırız’’ dedi.
Yazar Mehtap Altan yaşayan insan hikayelerini satırlarında hayat verdi
Sındırgı’nın ilk yerleşim yeri olan mahalleden, nüfusu neredeyse yok denecek kadar az olan köylerine, insana ve yaşadığı yere dair önemli tespitler Doğal Şehrin Hikâyesinde yazıya döküldü. Mehtap Altan’ın sözleri ile ‘‘Projeler yapılır, projeler gerçekleştirilir ama asıl mesele perde arkasındaki gerçek kahramanlardır. Ben bu bağlamda bizim gerçek kahramanlarımız öncelikli gittiğimiz her köyde bizi kucaklayan, bize inanan muhtarlarımız. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Bu projenin bence başkahramanı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş beyefendiye, Kaymakam beye, Milli Eğitim Müdürüne, Sındırgı halkına çok teşekkür ediyorum’’
Mehtap Altan’ın kaleme aldığı Doğal Şehrin Hikâyesi kitabında, geçmişte kalabalık ve sosyal hayatın merkezinde olan yerleşim yerlerinin bugün ne durumda olduğunu edebi bir bakışla anlattı. Altan, Sındırgı’nın mahallelerinde yaşayan insanlar ile tek tek iletişime geçti. Yaşlı kadın ve erkeklerin bitmek, tükenmek bilmeyen var oluş mücadelesini, onların yaşamın içindeki kararlı duruşlarını, kültürel yaşama katkılarını da ele alarak gözler önüne seriyor.
Doğal Şehrin hikâyesinin fikir mimarı Ekrem Yavaş oldu
‘Doğal Şehrin Hikâyesi kitabının’ fikir mimarı olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ‘Sındırgı’nın kültürel yapısı olarak hakikaten çok zengin bir yer. Bunu kaleme dökmekle ilgili bir çalışma başlattık ve kitaplaştırdık. 6 ay süren bir çalışma çok şükür bugün kitap olarak ortaya çıktı. Yazar Mehtap Altan’la beraber 16 tane kırsal mahallemizi dolaştık. Bu kırsal mahallenin hikâyesini yaşlılarımızdan dinledik. Ortamı gördük ve o gördüklerimizi kaleme aktararak bugün genç nesillere de onların öğrenmelerini sağlayabilecek bir imkân sunmuş olduk. Biz bu projeden çok memnun kaldık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Büyükşehir’imiz, Kaymakamlığımız ve Belediyemiz el ele verdiler ve Sındırgı’nın hikâyesini yazmış oldular. Bugün kitap tanıtımımızda Doğal şehir Sındırgı’da Balıkesir protokolümüzün çok değerleri eşlerini ağırladık. Tabi kadınların halinden kadınlar daha iyi anlıyor. Bugün bir de ‘Doğal Şehrin Hikayesi’ Mehtap Altan’ın yazdığı Sındırgı’nın 17 köyünün hikâyesini bulunduğu ama genelde tüm Sındırgı’yı kapsayan kitabımızın tanıtımı vardı. Bu tanıtımla beraber misafirlerimizi şehrin doğal yapısını ve tarihi kültürel yapısını Balıkesir’den gelen konuklarımıza Sındırgı’yı tanıtmaya çalıştık. Onlar çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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