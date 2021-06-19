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Balıkesir’e portatif yüzme havuzu Altıeylül’de yüzme bilmeyen kalmayacak

İHA

Balıkesir’e portatif yüzme havuzu Altıeylül’de yüzme bilmeyen kalmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün müşterek girişimleriyle Altıeylül Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nin bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu.
Gençlere ve gençliğe yatırım konusunda oldukça değerli çalışmaları olan Altıeylül Belediyesi, 15 Haziranda başlayan ve geçen sene de İsmail Akçay Parkı’na kurulan portatif havuz ile çocukları ve gençleri buluşturdu. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’nın katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar ile bir araya gelindi. Ücretsiz bir şekilde uzman eğitmenler gözetiminde çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de güzel vakit geçiriyorlar. Her anlamda gelişime büyük destek olan yüzme sporuyla çocukları buluşturan bu müşterek çalışma tüm Balıkesirlileri mutlu etti. Her platformda kendileriyle birlikte hareket eden, birçok projeye imza atan ve desteğini esirgemeyen Başkan Avcı’ya teşekkürlerini sunan Arıcıoğlu “Sayın Bakanımızın özel talimatları ve destekleriyle “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Türkiye’de yaklaşık 1 milyonun üzerinde insanımız, çocuklarımız buralardan faydalandı. Ülkemizde bu sene portatif yüzme havuzlarının sayısı arttı. Bir tanesini Altıeylül’de bir tanesini de Karesi İlçemizde olmak üzere 2 tane portatif yüzme havuzunu kurduk. İnşallah hedefimiz bu sene hem bu portatif hem de açıkkapalı diğer havuzlarımızla beraber 8 Binin üzerinde çocuğumuza, gencimize yüzmeyi öğretmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Avcı: “Daha mutlu, daha müreffeh bir Altıeylül”
Her fırsatta yetişmekte olan genç nesillerin elinden tutan ve faaliyetleriyle herkesin takdirini toplayan Altıeylül Belediyesi’nin Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa vatandaşların hizmetine sunduğu portatif havuza ilgisi yoğun oldu. Gençlerin böyle imkânlara ulaşmasına vesile olan, yaptığı yatırımlar ile vatandaşların yüzünü güldüren ve merkezkırsal için kendi ihtiyaçlarına göre bir bir tüm çalışmaları yürüterek sonunda vatandaşların daha mutlu daha müreffeh bir Altıeylül’de yaşamaları için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Avcı “Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı’nın içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki burayı 31 Ağustos 2020 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımları ile beraber açmıştık. Sayın Bakanımız geldiğinde bu projeyi de çok beğenmişti. İlçemize, şehrimize güzel eserler kazandırmak bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Tabii ilçemiz için, şehrimiz için yaptığımız çalışmaları da devletimizin kurumları ile beraber yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber ortaklaşa çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik ne kadar proje yapıyorsak, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile de beraber farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi de Hasan Can Kültür Merkezi içerisindeki Genç Ofis, inşallah gençlerimizi de orada dolu dolu değerlendirmiş olacağız. Burada da gençlerimiz bu yüzme havuzundan istifade etsin istedik. Geçen sene İsmail Akçay Parkımızda yapmıştık, bu sene de müdürümüze burayı teklif ettik. Sağ olsun müdürümüzde uygun gördü. Böylelikle güzel bir tesisi vatandaşlarımıza kazandırmış olduk. Bu mahalledeki vatandaşlarımızın havuz konusunda ciddi bir ihtiyacı vardı. İnşallah üzerimize düşen katkıları sağlayarak vatandaşlarımızı mutlu etmek için gayret sarf etmeye devam edeceğiz” dedi.

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