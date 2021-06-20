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Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 'Açık Hava Sınıfı' oluyor

İHA

Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanı olarak öne çıkan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, canlı bir açık hava sınıfı olarak kullanılmaya hazırlanıyor.

Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 'Açık Hava Sınıfı' oluyor

Türkiye’nin en büyük yüz ölçümlü doğal sit alanı olarak öne çıkan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı, canlı bir açık hava sınıfı olarak kullanılmaya hazırlanıyor.
Birleşmiş Milletler’in destek verdiği UNDP/GEF Küçük Destek Programı çerçevesinde yürütülen eğitimlerin ilk bölümlerinde Ayvalık ve çevre ilçelerdeki öğretmenlerin eğitimi hedefleniyor. Projenin ilk etabı Balıkesir’in Edremit Körfezi ilçelerinden, hem de İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Zonguldak gibi farklı illerden 50’ye yakın öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Burhaniye Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği’nin iş birliği ile Ayvalık Başka Bir Okul Mümkün Eğitim (BBOM) Kooperatifi’nin yürütücüsü olduğu Canlı Bir Açık Hava Sınıfı’nın Ayvalık Adaları Tabiat Parkı adlı proje kapsamında ilk uygulamalı eğitim projeye destek veren öğretmenlere verildi.
Aylardır uzaktan eğitim yöntemi ile proje hakkında eğitim alan öğretmenler, edindikleri bilgileri ilk defa arazide uygulama fırsatı buldu. Proje Eğitmenleri Erhan Çiftçi ve Cem Kökavcı rehberliğinde Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içerisinde doğa yürüyüşü yapan öğretmenler, Tabiat Parkı’nın tarihi özellikleri ile bitki ve hayvan varlığını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Cunda Adası’nın tepelerinde, 10 kilometrelik bir parkurda gerçekleşen doğa yürüyüşü sırasında çevredeki zeytinliklerden ve patikalardan bol bol çöp toplayan öğretmenler, Bahçealtı Koyu’nda denize girip ve kısa süreli dinlenmeyi de ihmal etmedi. Dikili, Burhaniye, Ayvalık gibi ilçelerden gelen projede görev alacak öğretmenler, Üç Kuyular Caddesi’nden başladıkları doğa yürüyüşünü Ada Camp ve Doğaköy Sitesi’ni geçerek sürdürdü.
Bahçealtı Koyu’nda denize giren öğretmenler, Pınar Boğazı seyir noktasında nefis manzaranın tadını çıkardı. Ormanlık alanda tepelere yükseldikçe eşsiz adalar manzarası ile karşılaşan eğitimciler, bir yandan da Tabiat Parkı’nın tarihi özellikleri, çevredeki bitki türleri, kuş türleri ve diğer hayvanlar hakkında bilgi aldı. Karşılarına çıkan bir çayır yılanını şaşkınlık ve biraz da korkuyla izleyen eğitimciler, şifalı bitkileri de tanıma fırsatı buldu. Harita üzerinde çevredeki adalar hakkında proje eğitmenleri Çiftçi ve Kökavcı’dan bilgiler alan öğretmenler, Çamlı Manastırı’nın etkileyici ortamında uzun bir mola vererek, manastırın tarihi ile ilgili bilgileri yerinde dinleyebilme imkanı buldu.
Proje koordinatörü ve BBOM Eğitim Kooperatifi ortağı Levent Kahraman, Ayvalık ve çevre ilçelerde eğitim gören öğrencilerin Tabiat Parkı ortamında, doğayla iç içe eğitim görmesini hedefleyen projenin Covid19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle yürütüldüğünü, eğitimcilerin aşı olması ve hastalık riskinin azalmasıyla da ilk kez uygulamalı eğitim gerçekleştirmek için doğa yürüyüşü yapıldığını belirtti. Aylardır Tabiat Parkı’ndaki yürüyüş rotaları, denizaltı ekosistemi, Tabiat Parkı’nın florası, kırsal turizm etkinlikleri, kuş çeşitleri gibi konularda uzaktan verilen derslerin artık uygulamaya döküleceğini vurgulayan Kahraman, en iyi öğrenme biçiminin yaşayarak öğrenme olduğunu ve bu amaçla öğretmenlerde ve öğrencilerde Tabiat Parkı ile ilgili farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Proje eğitmenlerinden, Yürüyüş Rehberi ve Coğrafya Öğretmeni Erhan Çiftçi ise yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük doğal sit parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nın çok farklı kentlerden doğaseverlerin ilgisini çektiğini ve bu yüzden de bölgede sık sık doğa yürüyüşleri düzenlediklerini hatırlatarak, “Bu eşsiz tabiat varlığının, tarihi eserlerinin, bitki ve hayvan varlığının, ekosisteminin mutlaka korunması gerekiyor” dedi.
Bölgeye asıl sahip çıkacak olan geleceğin büyükleri olan çocukların tablet ve cep telefonu bağımlılığından uzaklaşarak, doğada zaman geçirmesinin önemini vurgulayan Çiftçi, sıcak bir havada çöp toplayan ve bu yorucu doğa yürüyüşünü başarıyla tamamlayan projeye destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

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