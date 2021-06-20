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Başkan Arslan: “Alnımız açık, başımız dik” Başkan Arslan: “Adaletli, şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışıyoruz”

İHA

Balıkesir'in Edremit Belediyede Başkanı Selman Hasan Arslan, "Edremit için adaletli, şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her işte alnımız açık başımız dik" dedi.

Başkan Arslan: “Alnımız açık, başımız dik” Başkan Arslan: “Adaletli, şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışıyoruz”

Balıkesir’in Edremit Belediyede Başkanı Selman Hasan Arslan, “Edremit için adaletli, şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her işte alnımız açık başımız dik” dedi.
Başkan Arslan, açıklamasında şöyle dedi; “Kamu yararı sağlamak adına rekabet ortamını oluşturan belediyemiz, “2021 Yılı Kent Temizliği Hizmet İşi Kapsamında Kullanılmak Üzere İş Makinesi ve Araç Kiralama İşi”ni 6 aylık süreyle şeffaf bir şekilde ihale etmiştir. Bayındırlık birim fiyatlarından yararlanılarak oluşturulan ihalenin yaklaşık maliyeti 11 milyon 981 bin 202 TL iken, ihaleye katılımcıların vermiş olduğu en düşük teklif 5 milyon 365 bin 255 TL olarak gerçekleşmiştir”
Yine haberde bahsi geçen ve ihaleyi kazanan firmanın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve çok değerli genel merkez yöneticilerimizin de adı kullanılarak atılmaya çalışılan iftira son derece ahlaksızca ve yalanlarla doludur. İhaleyi kazanan firma ülkemizdeki birçok belediyenin çeşitli siyasi partilerden ihalelerine girmiş ve kazanmıştır. Hal böyleyken, ihalenin CHP Genel Merkezi tarafından yönlendirildiği iftirasının hiçbir somut temeli bulunmamaktadır.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesinde belirtilen “Açık İhale Usulü” ile gerçekleştirilen ihaleye Türkiye’deki tüm firmalar katılabilme özgürlüğüne sahiptirler” dedi.
Başkan Arslan “Söz konusu yayınlanan haberde, araçların model ve özellikleriyle ilgili çeşitli algı oyunları oynanmaktadır. Edremit halkına hizmet etmek mecburiyetinde olduğumuz temizlik işleri ihalesinde daha kaliteli ve sorunsuz hizmet verebilmek adına birtakım araç ya da donanım özelliği istenmesi de son derece tabiidir. Bu ve benzeri talepler, diğer tüm belediyelerin ihaleleri incelendiğinde rahatlıkla görebilecektir” dedi.
Edremit için adaletli, şeffaf ve dürüst hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Selman Hasan Arslan, “Sonuç olarak; Edremit halkına fedakârca hizmet etmek için türlü zorluklarla mücadele ederken, Belediyemizi bu ve benzeri yalan ve iftiralarla zan altında bırakmaya çalışanlara işlerinde kolaylıklar diliyoruz. Bu ve benzeri yalan ve iftiralar, Edremit halkına hizmet etme gayesinde olan bizleri daha da heyecanlandırmakta, çalışma arzumuzu daha da güçlendirmektedir. Başkandan başlamak üzere, Meclis Üyelerimiz ve belediyemizdeki tüm yöneticilerimizin alnı ak, başı diktir. Edremit için adaletli, şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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