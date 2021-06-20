BAÜN’de rektör-öğrenci buluşmaları devam edecek

Pandemi nedeniyle eğitim ve öğretime verilen aranın ardından üniversitelerin Eylül ayında açılmasının planları yapılıyor. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da üniversitelerin açılmasını dört gözle beklediklerini belirterek, öğrencilerle bir arada olmayı özlediklerini ifade etti. Geçmiş yıllarda öğrencilerle birlikte olduğu buluşmaların fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş üniversitenin açılmasıyla birlikle öğrenci buluşmalarına devam edeceklerini duyurdu.

Pandemiden önce öğrencilerle her fırsatta bir araya gelmesiyle bilinen ve öğrencilerden büyük takdir toplayan BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Eylül ayını iple çektiklerini ifade etti. BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş pandemi öncesinde öğrencilerle fakültelerin amfilerinde, öğrencilerin kaldıkları yurt ve evlerde onlarla bir araya gelerek görüş ve önerilerini aldıklarını bu uygulamayı üniversitelerin açılmasıyla tekrar uygulamaya geçireceklerini belirtti.



Rektör Kuş: “Yeni dönemde de öğrencilerimizle bir arada olacağız”

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, “Pandemiden önce öğrencilerimizle fakülte ve yüksekokullarımızda bir araya geliyorduk. Öğrenci buluşmalarımızda daha çok onları dinleyerek görüş ve önerilerini alıyorduk. Eğitimin açık olduğu dönemde beş kez ÖğrenciRektör Buluşması adı altında öğrencilerle bir araya geldik. Tabi bunun yanında öğrencilerimizi gerek kaldıkları yurtlarda gerekse evlerde ziyaret edip yaşadıkları yerlerle ilgili bilgi ediniyorduk. Keyifli ziyaretlerimizde öğrencilerimizin üniversitemiz ve yönetimi hakkında istek ve görüşlerini alarak bunları değerlendiriyorduk. Yeni dönemde de öğrencilerimizi ziyaret ederek samimi ortamda onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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