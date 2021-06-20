Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret

DHA

Babalar Günü'nde şehit oğula ziyaret


Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- KUZEY Kıbrıs´ta 20 yıl önce şehit olan Teğmen Doğuş Uran´ın babası Şaban Uran, bu yıl da 'Babalar Günü´nü buruk geçirdi. Bandırma Şehitliği'ndeki oğlunun kabrini ziyaret eden Uran, "O bize gelemedi ama biz her bayram onun kabrine geliyoruz" dedi.
Teğmen Doğuş Uran, 2001 yılında, tank kazası sonucu şehit olup memleketi Balıkesir'in
Bandırma ilçesindeki şehitliğe defnedildi. Doğuş Uran´ın şehadetinin ardından Bandırma´da yaşayan babası Şaban Uran ve annesi Nezahat Uran, oğullarının odasını kıyafetleri ve
fotoğraflarıyla donattı. Doğuş Uran'ın aldığı belgeleri de odasında sergileyen Uran çifti,
oğullarının tabutuna sarılan Türk bayrağını ise yatağının başköşesine koydu. Şaban Uran, 'Babalar Günü´nde Bandırma Şehitliği´ne gelerek, oğlunun kabrini ziyaret etti. Uran ailesini, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bandırma Temsilcisi Ecevit
Karakoyun ve dernek üyeleri de yalnız bırakmadı.
'OĞLUMUZU ZİYARETE GELİYORUZ'
Oğlunun mezarını sürekli ziyaret ettiklerini belirten Şaban Uran, "1992-1996 yılları arasında Maltepe Askeri Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında da Ankara Kara Harp Okulunu bitirdi. Tankçı
Teğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. 2 yıl sonra görev başında Kıbrıs´ta 5 askeriyle birlikte tank kazasında şehit oldu. Biz de sık sık oğlumuzu ziyarete geliyoruz. Bugün takdir
edersiniz ki, Babalar Günü. O bize gelemedi ama biz her bayram, Babalar Günü, Anneler Günü hatta her hafta geliyoruz. Mekanı cennet olsun, burada diğer arkadaşlarıyla birlikte görevini
yapmış, huşu içinde uyuyor. Ben bir de şöyle söylemek istiyorum, insan doğar büyür, beşikte mezarda yatmak için, kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Bütün kahraman şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.
'OĞLUMUZLA GURUR DUYUYORUZ'
Nezahat Uran da "Evladımız bugün bize gelemedi biz ona geldik. Her hafta sonu gelip onu dolaşıyoruz. Bir evladımız vardı ama bin evladımız oldu. Onlar cennette, Allah bizleri de şefaatlerinden ayırmasın. Çocuğumuz şehit olduktan sonra böyle bir oda yapmayı düşündük. Temizliğine de eşim de yardımcı oluyor. Temizlerken de ilk zamanlar dayanamıyordum, şu an kalbimizde yaşatıyoruz. Kıyafetlerine baktıkça oğlumuzla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ
2021-06-20 16:13:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAÜN’de rektör-öğrenci buluşmaları devam edecek
YEREL HABERLER BAÜN’de rektör-öğrenci buluşmaları devam edecek
Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor 420 metreküp müsilaj toplandı 1,2 milyon TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Müsilajla mücadele tüm hızıyla sürüyor 420 metreküp ...
Başkan Arslan: “Alnımız açık, başımız dik” Başkan Arslan: “Adaletli, şeffaf ve dürüst bir şekilde çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Arslan: “Alnımız açık, başımız dik” Başkan ...
Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 'Açık Hava Sınıfı' oluyor
YEREL HABERLER Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 'Açık Hava Sınıfı' ...
İşçilerden BAGFAŞ'a tam destek
YEREL HABERLER İşçilerden BAGFAŞ'a tam destek
Vali Şıldak Afet Farkındalık Eğitimi Çadırında
YEREL HABERLER Vali Şıldak Afet Farkındalık Eğitimi Çadırında
Balıkesir’e portatif yüzme havuzu Altıeylül’de yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Balıkesir’e portatif yüzme havuzu Altıeylül’de yüzme ...
‘Doğal Şehrin Hikayesi’ kitabı tanıtıldı ‘Doğal Şehrin Hikayesi’ Mehtap Altan’ın kaleminden geleceğe ayna tutuyor
YEREL HABERLER ‘Doğal Şehrin Hikayesi’ kitabı tanıtıldı ‘Doğal ...
Balıkesir'de 15 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 15 şahsa 'Huzur' operasyonu
Zlombol Rallisi Burhaniye’de
YEREL HABERLER Zlombol Rallisi Burhaniye’de
Balıkesir’de özel öğrencilerin bir yıllık emeği görücüye çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’de özel öğrencilerin bir yıllık emeği ...
Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir Toplanan binlerce ton müsilaj ekonomiye kazandırılabilir
YEREL HABERLER Bu çalışma müsilajı fırsata çevirebilir Toplanan ...
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı başpehlivandır
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı adayı başpehlivandır
Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
YEREL HABERLER Muharrem İnce Balıkesir'de parti binasını açtı
Balıkesir’in ilk su altı müzesi Gömeç'te kuruluyor
YEREL HABERLER Balıkesir’in ilk su altı müzesi Gömeç'te kuruluyor
Türkiye’yi yasa boğan Ecrin bebeğin üvey babası sahte kimlikle yakalandı
YEREL HABERLER Türkiye’yi yasa boğan Ecrin bebeğin üvey babası sahte ...
"Su Altı Heykel Galerisi” eserleri tamamlandı
YEREL HABERLER "Su Altı Heykel Galerisi” eserleri tamamlandı
Bandırmaspor'a Hollanda'dan sol kanat
YEREL HABERLER Bandırmaspor'a Hollanda'dan sol kanat
Balıkesir'de aşı rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de aşı rekoru kırıldı
Bilim tırı 10 ay boyunca Balıkesir'de hizmet verecek
YEREL HABERLER Bilim tırı 10 ay boyunca Balıkesir'de hizmet verecek
Büyükşehir’in bilim tırı Kocaavşar’da
YEREL HABERLER Büyükşehir’in bilim tırı Kocaavşar’da
Ayvalık’ta FETÖ şüphelileri kaçak göçmenler gibi denizde yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta FETÖ şüphelileri kaçak göçmenler gibi ...
"Balıkesir'e tarihi kimliğini yeniden kazandıracağız"
YEREL HABERLER "Balıkesir'e tarihi kimliğini yeniden kazandıracağız"
Kazdağları´nın şifalı bitkileri kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER Kazdağları´nın şifalı bitkileri kitaplaştırıldı