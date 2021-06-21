Balıkesir’de arabanın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, otomobilin motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı.

Kedi kurtarma operasyonu Ören Mahallesi Eczacı Rasim Caddesi 2031.Sokakta yaşandı. Park halindeki 34 JU 9415 plakalı otomobilin motorundan gelen kedi sesleri üzerine harekete geçen vatandaşlar, başarılı olamayınca itfaiye çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yavru kediyi otomobilin motorundan çıkarmak için bir saatten fazla uğraştı. Yavru kediyi çıkarmak için kedi sesleri çıkaran ekipler, uzun uğraşlar sonucu hayvanı motordan çıkarmayı başardı. Kedi yavrusu doğal ortama salınırdan İtfaiye görevlisi Harun Çetin, “O kediyle bayağı mücadele ettik. Ama, sonuçta kurtardık yani. Bizim için her canlı candır” dedi. Mahalle halkından Bedri Alkan da, ”Balıkesir Burhaniye itfaiyesi başarılı bir operasyonla kediyi kurtardılar. Yavru kedi sıkışmış motorun kaportasına. Kendilerine başarı diliyorum” dedi.

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