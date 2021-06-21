Balıkesir’de deprem

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Balıkesir’in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı Mahallesi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathaneleri’nden yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 3,5 olarak belirtildi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzlukla ilgili açıklama yapılmadı.

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