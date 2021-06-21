Bandırma'da asfalt ve yol yapım çalışmaları sürüyor Atatürk Bulvarı'nın ilk etabı tamamlanarak trafiğe açıldı

Balıkesir'in Bandırma Belediyesi kentte başlatılan asfalt ve yol yapım çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Bu kapsamda Atatürk Bulvarı'nın ilk etabı tamamlanarak trafiğe açıldı.

CHP’li Belediye Başkanları Çalıştayı nedeniyle geçtiğimiz haftasonu Gaziantep’te bulunan Bandırma Belediye Başkanı Av.Tolga Tosun, sabah erken saatlerinde Bandırma’ya döndü. Başkan Tolga Tosun Bandırma’ya gelir gelmez Fen İşlerinin Atatürk Bulvarı ve Kayacık Caddesinde yerine getirdiği yol yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yapılan incelemelere ilk olarak Atatürk Bulvarıyla başlayan Başkan Tolga Tosun, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Mehmetçik Caddesi arasındaki ilk etabın asfaltlama, çevre düzenleme ve yol işaretleme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Ekipler çalışmalarını Atatürk Bulvarı’nın Mehmetçik Caddesi ile Özel Hastane’ye kadar olan bölümünde finisher ile mevcut eski yolun sökümü işlemleriyle sürdürüyor.

Atatürk Bulvarındaki incelemelerin ardından Kayacık Caddesindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarını takip eden Başkan Tolga Tosun, burada da asfaltlama çalışmalarına kısa sürede başlanacağını söyledi.

“Bu yaz yollarımızı yenileyeceğiz”

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tolga Tosun, Atatürk Bulvarı ve Kayacık Caddesi’nin de yenilenmesiyle Bandırma’da iki ana caddenin de yenilenmiş olacağını söyledi. Başkan: “Yeni asfalt tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte bu yaz döneminde kentimizin yollarında yenileme çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bu kapsamda ilk olarak Atatürk Bulvarımızdaki çalışmalarımızın ilk etap çalışmalarını ekiplerimiz tamamladı. Burada çevre düzenleme ve yol işaretleme çalışmalarımızda yerine getirildi. Bu noktadan sonra ikinci etap çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp Bulvarımızı halkımızın hizmetine açacağız. Ayrıca Kayacık Caddesindeki yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Bu caddemizde de kısa sürede asfaltlama çalışmalarına başlayacağız” dedi.

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