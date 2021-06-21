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Devletin kapatma cezası verdiği gübre fabrikasına sahip çıktı Ziraat Odası Başkanı Sözat: "İnsanları doyuramazsanız sosyal patlamaya gebe kalınır"

İHA

Devletin kapatma cezası verdiği gübre fabrikasına sahip çıktı Ziraat Odası Başkanı Sözat: "İnsanları doyuramazsanız sosyal patlamaya gebe kalınır"

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, çiftçilerin ürünlerini ekim döneminde Bandırma’daki BAGFAŞ Gübre Fabrikası’nın kapatılmasını eleştirdi. Balıkesir genelinde çiftçilerin gübre bulmakta zorluk çektiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, fabrikaya sahip çıkarken, sosyal patlamayı gündemine alması ise yadırgandı.
Tarlalara yaz ürünlerinin ekim zamanında gübre fabrikasının kapatılmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, yetkililerin zamanında fabrikaya gerekli yaptırımları uygulaması gerektiğini belirtti. Sözat, “Türkiye’de insanları doyuramazsanız, sosyal patlamaya gebe hale gelinir” diyerek gübre fabrikasının kapatılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Marmara Denizi’ni kirlettiği gerekçesiyle kapatma kararı verdiği gübre fabrikasına sahip çıkan Sözat gübre fabrikasının kapatılmasının zamansız olduğunu, ürünlere gübre atılmadığı için önümüzdeki dönemde oluşacak pahalılığın sosyal patlamaya neden olabileceğini ileri sürdü.

“10 gündür gübre bulamıyoruz”
Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, Balıkesir’de 10 gündür üreticilerin gübre bulmakta zorluk çektiğini söyleyerek, gübre fabrikasının kapatılmasının zamansız olduğunu belirtti. Sözat, “10 gündür Türkiye’de gübre bulamadığımız bir ortam var. Zaten Türkiye’de 45 fabrika üretim yapıyordu, bir kısmı satıldı, bir kısmı kapandı. Şimdi bir kısmının da bir takım bahanelerle kapatmaya uğraşıyorlar. Balıkesir’imizde BAĞFAŞ diye bir gübre fabrikamız vardı. Üretim yapıyordu, bölgemize de büyük hizmetleri olan bir fabrikaydı. Kapatıldığını gazetede okudum, üzüldüm. Çünkü sebep olabilir ama koca bir kış mevsimi geçti. Tam da tarlaları ekim zamanında fabrika kapatma zamanı değil. Fabrikayı kapatacaksan ona göre hesabını yapacaksın. Bana lazım olduğu zaman fabrikayı kapatacaksınız, bana gübre üreticisi seçimi yaptıracaksınız ondan sonra üretim yok. Dışarıdan saman getireceksin, dışarıdan soğan getireceksin. Kabahat çiftçinin mi? Biz buna karşıyız. Yani BAĞFAŞ Fabrikasının kapatılmış olması veya kapatılması fevkaladesiyle zamanlamasıyla yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Zamansız ve bir takım bahanelerle fabrikanın kapatılması doğru olabilir, ama zamanı değil. Biz zamansız bir kapatmaya karşıyız. Bunun da mutlak suretle olumsuz sonucunu hasat sonunda göreceğiz” diye konuştu.

“Fabrikaya yaptırımlar daha önce uygulanabilirdi”
Fabrikanın denize verdiği zararı kabul ettiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, fabrikaya yaptırımların bugüne kadar yapılmış olması gerektiğine dikkat çekti. Sözat, “Tabii ki benim temsil ettiğim kitle çiftçidir. Üretim her işin başındadır, aç insan oynamıyor. İnsanları doyuramazsanız Türkiye’de sosyal patlamalara gebe hale gelinir. Onun için insanların önce karnını tok, sırtını pek tutmak yöneticilerin görevi olmalıdır. Her şeyin bir zamanlaması var. Zamansız ve hesapsız yapılan bir icraattır dedim. Yani tam ekim zamanını mı buldunuz kardeşim? Basından gördüğümüz kadarıyla fabrikaya birkaç sefer de ceza yazılmış. O ceza yazıldığı dönemde neredeydiniz? Cezayı yazdın geçtin, parayı aldın tamam. Yaptırım yapsaydınız o zaman. Cezayı yazdın, parayı aldın tamam işin bitti. Bitmesin. Böyle zamanda, düşünerek, bu duruma gelmeden meseleyi çözseydiniz. Fabrikanın zehrini, asidini bertaraf etmesiyle ilgili fen olarak, teknik olarak bir şey olması lazımdır. Bir arıtması olması lazım, o zehri apsorbe edecek bir aparatı olması lazımdı. Bunu düşünmek benim işim değil. Bana gübre lazım, gübreyi bulduğum yerden alırım. Fabrikaya süre verildiği zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayları geçti, Haziran ayına kalmaz. Verdikleri süre içinde yetkililerin yaptırımları yaptırması lazımdı. O zaman benim bölgemdeki gübre açığını karşılanması lazım. Biz bu bölgede 10 gündür gübre bulamıyoruz. Ben sıkıntımı bilirim. Fabrika bazı şeyleri düşünmüyorsa, bunu düşündüreceksin. Ama bu da şimdi değil. Şimdi diğer tarafları temizledin de bir tek orası mı kaldı? Onu da sonra yapsaydın, şu sezonu geçirseydin, diğerlerini halletseydin. Bendenizin kirlenmesi doğrudur demiyorum. Ben, şu anda ekim zamanı ihtiyacım olan bulamamanın sıkıntısını yaşıyorum ve böyle bir ortamda gübre fabrikalarının kapatılmasına karşı olduğumu ifade ediyorum. Onu denetleyecek olan kurumlar ayrı. O nedenle diğer kesimleri temizlersiniz, fabrikanın olduğu kısımları da ekim sezonu sonra yaparsınız. Onun çaresini düşünecekler ama beni de düşünecekler. Devlet bizi bırakmıyor kardeşim. Fabrikaları bir bahaneyle kapat, onu kapat, bunu kapat ne olacak? Şimdi ben soruyorum; bugün 8 liraya yediğiniz domatesin kilosunu 1520 liraya yemeye hazır mısınız? Ben tarlaya gübreyi atmazsam dönümünden 23 ton domates alırım. Böyle olunca da fiyat artar ve bizimi de işimize gelir. Zaten paramız yok. Gübre, mazot, ilaç alacak paramız yok. Üretim artmadığı sürece ucuz bir şey beklemeyin. Gidin pazarda bir görün” ifadelerini kullandı.

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