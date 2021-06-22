Balıkesir polisinden 11 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik Büro ekipleri, il genelinde yaptıkları 5 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 2106/2021 tarihinde yapılan 5 ayrı çalışmada; Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık ve Bandırma İlçelerinde 11 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 7,58 gram metamfetamin, 1,12 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza hap, 42 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.