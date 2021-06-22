Havran'da huzur operasyonu Sabah erken saatlerinde 15 ekip 95 personelle yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen huzur operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonu altında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri tarafından müşterek olarak 8 şüpheli kişiye ait 8 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi.
Sabah erken saatlerde Ebubekir, Yeni ve Mescit mahallelerindeki 8 şüpheli kişiye ait 8 ayrı adrese yönelik 15 ekip ve 95 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonda 2 adet av tüfeği, 2 adet pompalı tüfek, 68 adet dolu kartuş, 250 kök ekili vaziyette Hint keneviri bitkisi, 1 içimlik esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.