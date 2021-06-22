Balıkesir’de feci kaza: 3 ölü

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Balıkesir’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kamyon ve otomobillerin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi.

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