Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi

Balıkesir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleriyle asayiş ekiplerinin birlikte çalışmaları sonucunda gerçekleştirilen motosiklet sürücülerine karşı yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulandı.

Balıkesir’in Altıeylül ilçesi Çardaklı mevkiinde yapılan motosiklet denetimlerinde polis ekipleri, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulundular, belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladılar. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile asayiş ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda motosiklet kullanıcısına kask ve kural ihlallerinden cezai işlem uygulanırken eksikleri giderilemeyen motosikletler trafikten men edildi. Yaz aylarının gelmesi havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımın artmasına bağlı olarak motosikletli trafik kazalarının çoğalması sonrası trafik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir ve denetimlerin artacağı açıklandı. Polis ekiplerinin bir saatlik denetimi sonrasında 54 adet motosiklet ve elektrikli motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 4 araç trafikten men edilirken, kask takmayan, ehliyeti bulunmayan ve tescil süresi geçen motor sahiplerine ise toplam bin 264 TL para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.