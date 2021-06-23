Balıkesir'de polisten huzur operasyonları

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edlen 4'ü tutuklanırken, Narkotik polislerinin yaptıkları operasyonlarda da 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen ve Manyas İlçelerinde 22.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 16 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sev edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet tüfek ve 3 adet ateşli silah ve 9 adet fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 22.06.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Edremit ve Gömeç İlçelerinde yapılan 7 ayrı çalışmada, 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 şahıs sevk edildiği adli merciler tarafından Adli Kontrol Kararıyla serbest bırakıldı ve 10 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 3,09 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza hap, 23,63 gram esrar, 225 kök hint keneviri, 0,44 gram bonzai, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 65 adet fişek ele geçirildi.

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