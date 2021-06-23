Edremit'te beyaz eşya servisinde yangın paniği

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir beyaz eşya tamir servisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece 03:00 sıralarında Camivasat Mahallesi İnkilap Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Beyaz eşya servisinde dumanlar çıktığını görenler durumu itfaiye bildirdi. Kurtarılabilen beyaz eşyalar caddeye çıkartıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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