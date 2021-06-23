Burhaniye MYO’da öğrenci-sektör buluşması

Burhaniye ilçesinde, uzaktan eğitimin devam ettiği pandemi sürecinde Meslek Yüksekokulu Mezun İstihdam Ofisi, öğrencilerinin motivasyon ve verimini arttırmaya yönelik çevrimiçi konferans düzenledi.

Konferans, Öğr. Gör. Hakan Alakuş moderatörlüğünde, 4B Mühendislik firmasının kurucusu olan genç girişimci Eray Erten ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Yakın zamanda Balıkesir Üniversitesi tarafından hayata geçirilen ve yükseköğretim kurumları arasında öncü olma niteliği taşıyan ‘’Mezun İstihdam Ofisi’’ projesinin de önemine vurgu yapılarak, konuk katılımcının ilgili sektördeki tecrübeleri öğrencilere aktarıldı. Kurum müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan konu ile ilgili olarak; ”Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş’un ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdikleri bu çalışmada, öğrencilerimizin kişisel gelişimleri, sektör temsilcileri ile oryante olabilmesi ve gelecek kariyer planlamalarını şimdiden yapabilmesi adına öğrencilerimiz ile iş dünyasını buluşturmak için çaba gösteriyoruz. Mezun olduklarında özel sektör ile kurmuş oldukları bu diyalogların kendilerine fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Burhaniye MYO öğrencileri mezun olana kadar değil, mezun olduktan sonrada bizim öğrencilerimizdir” dedi.

Yoğun bir ilginin olduğu etkinlikte öğrencilerin kendisine yöneltmiş olduğu sorulardan duyduğu memnuniyeti vurgulayan konuk katılımcı Eray Erten, Burhaniye MYO öğrencilerinin istihdamına öncelik vereceklerini belirterek, yüz yüze eğitim döneminin başlamasıyla birlikte Burhaniye MYO ailesi ile tekrar bir araya gelmek istediğini ifade etti.

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