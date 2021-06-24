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Balıkesir Genç Bilim Adamlarını arıyor Genç Bilim adamları 'Dene Yap Atölyelerinde' yetişecek

İHA

Balıkesir Genç Bilim Adamlarını arıyor Genç Bilim adamları 'Dene Yap Atölyelerinde' yetişecek

Balıkesir'de Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan 'Deneyap Türkiye' projesi için atölyelerde eğitim yapacak Genç Bilim Adamlarını kayıt için bekliyor.
Cumhurbaşkanlığının ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliğini imza atılarak Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile "Deneyap Türkiye" hayata geçirildi.
Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap Türkiye, Balıkesir'de alanda ilgisi ve yeteneği olan gençlerinin, yeterli imkanlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olacakları inancıyla 3.faz çalışmaları oldu. Bu kapsamda Teknoloji altyapısı güçlü olan Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezin de, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin kurulmasına karar verildi. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde tamamen ücretsiz olacak programlarla geleceğin Bilim adamları yetişecek. Başvuruları başlayan ve önümüzdeki günlerde sınavları yapılacak olan Deneyap Teknoloji Atölyelerine şartları tutan tüm öğrencilerin başvuru yapmaları sınavlarda kendilerini denemeleri gerekiyor.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ile birlikte Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sınavları yapılarak açılacak olan Deneyap Atölyesinde incelemelerde bulundular.
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknoloji alanında yeteneklerini geliştirecekleri Atölye’nin kurulumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin atölyeden yararlanabilmesi için bir an önce sınav başvurusu yapmaları çağrısında bulundu.
Projenin çocuklara ve gençlere sağlayacağı faydaların çok önemli olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okullarımızda okuyan ve şartları taşıyan öğrencilerin mutlaka başvuru yapmaları önerisinde bulunarak, Milli Eğitim camiası olarak her zaman bu güzel projelerin paydaşı ve destekçisi olacaklarını ifade etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezimizi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk ve diğer paydaşlarımıza destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Deneyap Atölyemizi en iyi şekilde yeni sezona hazırlayacağız. Şartları tutan çocuklarınızın ve gençlerimizin mutlaka başvurularını yapmalarını ve sınava katılmaları gerektiğinin altını çizerek, geleceğin bilim adamlarının, kültür sanat elçilerinin yetişeceği Gençlik merkezlerimize çocuklarımızı, gençlerimizi velileriyle birlikte davet ediyorum dedi.
Deneyap Teknoloji Atölyelerine kabul sınavlarına 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org adresinden başvuru yapılabilecek. Öğrenciler, "esınav" ve "uygulama sınavı" olmak üzere iki aşamayı başarıyla tamamladıktan sonra Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

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