Bandırmaspor Senegalli forvet ile anlaştı

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor Fransa 2. Lig'inde forma giyen Philippe Paulin Keny ile anlaştı.

Bordo Beyazlılarda 202122 futbol sezonu için transfer görüşmeleri devam ediyor. Başkan Onur Göçmez yönetimindeki Bandırmaspor, dış transferde son olarak Fransa 2.Lig'inde yer alan Châteauroux'ta forma giyen Philippe Paulin Keny ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. 22 yaşındaki genç forvetin futbol kariyerinde şu ana kadar Tours ve Châteauroux takımlarında forma giydiği ve çıktığı 53 maçta 4 gol kaydedip 6 asist yaptığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.