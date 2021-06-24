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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Yüzde 7’lik büyüme oranı oldukça takdire şayan bir başarıdır"

İHA

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Yüzde 7’lik büyüme oranı oldukça takdire şayan bir başarıdır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Abdurrahman Kaan, "Yüzde 7’lik büyüme oranı oldukça takdire şayan bir başarıdır" dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bandırma Şubesi Genel Kurulu, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurul’da konuşan Kaan, pandemi koşullarında ekonominin geldiği noktayı değerlendirdi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bandırma Şubesi Genel Kurulu Bandırma’da gerçekleştirildi. Genel Kurula MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Genel Merkez yetkilileri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve çok sayıda davetli katıldı. Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurul saygı duruşu ve okunan istiklal marşı ile devam etti.
Genel Kurulun açılış konuşmasını MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı Ali Şengül gerçekleştirirken Şengül'ün ardından Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da kısa birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.
Genel Kurulda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin pandemi koşullarında içinde bulunduğu ekonomik duruma yönelik değerlendirmeler yaparak, "Elbette; Pandeminin zor koşullarına rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7’lik büyüme oranı oldukça takdire şayan bir başarıdır ancak sürdürülebilir bir kalkınma için maalesef yeterli değildir" dedi.
Kaan konuşmasının devamında, "2020 yılı, tüm ağırlığı ile sadece bizim değil tüm dünya ülkelerinin üzerinden geçerken nihayet 2021 yılının Haziran ayına normalleşme koşulları altında girdik. Allah bu günlerimizi aratmasın ve bizi bu illetten tamamen kurtarsın. Tüm dünyada daralan ekonomik ve ticari faaliyetler nihayet açılmaya ve hatta genişlemeye başladı. Lakin bilhassa yatırımlardan pay alma hususunda gelişmiş ülkeler maalesef bu kez geride kalırken, gelişmekte olan ülkeler, yüzde 70’lere varan bir oran ile dünya doğrudan dış yatırımlarını neredeyse bünyesine mıknatıs gibi çekti. Velakin ülkemiz bu verimli akıştan istediği nasibi alamadı. Son yirmi yıllık periyod göz önüne alındığında ilk kez doğrudan dış yatırım çekme konusunda değerlerimizin düştüğünü ve bazı yabancı yatırımcıların ülkemizden uzaklaştığını göstermektedir. bu durum ilerleyen dönemde sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça kritik bir dönemin kapısında olduğumuzun habercisidir. Elbette, pandeminin zor koşullarına rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 7’lik büyüme oranı oldukça takdire şayan bir başarıdır ancak sürdürülebilir bir kalkınma için maalesef yeterli değildir. Şu an içinde bulunduğumuz enflasyonist ortam ve yüksek kredi maliyetleri hala riskli bir yatırım alanı olduğumuzu göstermektedir. Burada bizlere büyük görevler düşmektedir. Yatırım artık dünyada yepyeni koşullar altında yapılmakta ve tanımlanmaktadır. Bizim de bu değişime ayak uydurarak yatırımı sadece belli ülkelerdeki şirketleri buraya ortak olarak çağırmak değil, Türkiye’yi bir yatırım pazarı olarak lanse etmek şeklinde ele almamız gerekmektedir" dedi.
Balıkesir’den yapılan ihracatın yüzde 90’ı Bandırma Limanı’ndan yapılıyor
Konuşmasının ilerleyen kısımlarında Bandırma ekonomisine değinen ve Bandırma Limanı’nın bölge ve ülke ekonomisine katkısından bahseden Genel Başkan Abdurrahman Kaan, "Ekonomisi yüzde 51 oranında sanayiye bağlı olan Balıkesir’de, imalat sanayi, toplam GSYİH’nın yüzde 17’sini oluşturuyor. Bandırma limanı, kentin gelişiminde büyük rol üstleniyor. Yıllık 4,5 milyon ton kapasitesi ile İstanbul’dan sonra Marmara Denizi’ndeki ikinci, ülkemizin beşinci büyük limanı olan Bandırma Limanı’ndan yapılan ihracat, ağırlıklı olarak; sanayi ürünleri, maden, beyaz et, yumurta, deniz ve su ürünlerinden oluşuyor. İthalatın yüzde 70’ini sanayi hammaddelerinin oluşturduğu şehirde tüketim malları ve madenler önemli yer tutuyor. Balıkesir ilinden yapılan ihracatın yüzde 90’nı karşılayan Bandırma limanının yıllık ortalama ticaret hacmine baktığımızda, 800 milyon dolar gibi bir karşılık görüyoruz. 2020 yılında Türkiye’nin en çok ihracat yapan illeri arasında 24. Sırada yer alan Balıkesir, ülke genelinde ihracatın daraldığı bu dönemde, ihracatını yüzde 5,5 arttırarak 617,5 milyona çıkarmayı başarmıştır. Bu başarıyı daha ileri taşımak ve Bandırma’nın, il ve ülke ekonomisi içerisindeki payını daha da artırabilmek adına, iş insanları olarak, yeni yatırımlarla ve mevcut potansiyeli maksimum düzeyde kullanarak elimizden geleni ortaya koyacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından MÜSİAD Bandırma Şubesi Genel Kurulu’nda Divan seçimi ve seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda MÜSİAD Bandırma Şube Başkanlığı’na Cemal Gümüş seçildi. Gümüş’ün yönetimi; Recep Ökmen, Mehmet Özenç, Göktuğ İkizoğlu, Hüseyin Can Yüzbaşı, Serdar Bayar, Yüksel Kara, Ünal Acar, Serdar Tüysüzoğlu ve Serkan Altuntaş’tan oluştu.

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