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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İvrindi’de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başladı

İHA

İvrindi’de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başladı

İvrindi Merkezi 43 km İçme Suyu Projesi, 48 bin 693 metre kanalizasyon hattı ve parsel bağlantı imalatı, bin 760 metre yağmursuyu hattı için ilk kazma vuruldu. Yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle yaz aylarında su kesintisi, su patlağı gibi sürekli sıkıntıyı yaşatan altyapı, kanalizasyon ve içme suyu projesinin ilk etabı ilçenin ana giriş kavşağından itibaren başladı.
İlçede her alanda yürüttüğü çalışmalar ile hizmet akışını sürdüren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, seçim projelerinden biri olan ve yıllardır ilçe merkezinde yaşayan vatandaşların çile yaşadığı sorunu Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın destekleri, Büyükşehir Belediyesi BASKİ işbirliği ve destekleri ile çözüme kavuşturuluyor.
İvrindi’nin yıllardır çözülemeyen sorununu çözülüyor
Seçim vaatlerinin ilk sırasında yer altı şebeke hattının değiştirilmesi sözünü verdiğini dile getiren Başkan Cengiz “Bu önemli sorundan kıymetli vatandaşlarımızı inşallah kurtaracağız. İlçemizin 4.3 km’lik çevre yolunun tamamlanması ve hizmete açılması ile birlikte çalışmaların süreceği alanda mecburi istikamet için çevre yoluna yönlendirme sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi, BASKİ ve İvrindi Belediyesi olarak inşallah bu yükün altından kalkarak kıymetli vatandaşlarımızın rahata kavuşmasını sağlayacağız”
İvrindi’nin ilk önce İçme suyu kaynağını önceki yıl çözülmüştü
6 milyona yakın bir yatırım yapılarak 13 bin 122m metrajda ilk etapta Güngörmez mevkiinden kaynak yaratılarak ve merkezdeki su sıkıntısının giderildiğini dile getiren Başkan Cengiz “ BASKİ’nin ilçemiz geneline yatırımları oldukça fazla. Gökçeyazı mahallesinde 10 km kanalizasyon, 14 km içme suyu olmak üzere yaklaşık 13 milyon 294 bin TL.’lik yatırım yapıldı. Gökçeyazı’nın şu an arıtma tesisleri, içme suyu depoları, içme suyu şebeke hattı, kanalizasyon şebeke hattı tamamlanmış durumda. Bu hizmetler maddi anlamda oldukça yüksek, manevi anlamda da mahalle halkının rahata kavuşması için değerli ve önemli bir durum arz etmekte” dedi.
Toplam 26 milyonluk proje ilçemizin kanayan yarasını saracak
İçme suyu ve Kanalizasyon için toplamda 26 milyon + KDV gibi İvrindi İçin çok önemli bir yatırımın ilçeye hayat vereceğini dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “İvrindi Merkezi 43 bin 983 metre İçme Suyu Projesi, 48 bin 693 metre kanalizasyon hattı ve parsel bağlantı imalatı, bin 760 metre yağmursuyu hattı için çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde İvrindi’miz altyapı sorununu hallettikten sonra ciddi bir ivme kazanacak. Şu an diğer ilçelere nazaran inşaat hareketliliğinin fazla yaşandığı ilçelerin başındayız. Bundan sonra İvrindi ilçe merkezimiz başta olmak üzere daha da gelişecek ve sınırları genişleyecek.
Sürücülerin özellikle dikkat etmesini istiyoruz
Çalışmaların İlçe ana girişinden itibaren başladığını dile getiren Başkan Cengiz “ Çalışmaların yürütüleceği güzergah olan İvrindi’den hareketle Balıkesir istikametine giden yol güzergahını ilçemiz sanayi yol çatından itibaren trafiğe kapatma kararı aldık. Alternatif yol olarak da; Sanayi, Mezarlık arkası BASKİ deposu, Toki önü ve benzinlik istikametine verdik. Yaklaşık olarak 15 gün Balıkesir ve Edremit istikametini kullanacak vatandaşlarımız bu güzergahta seyretmek zorunda kalacaklar. Olası bir kaza ve üzücü bir durum yaşanmaması adına vatandaşlarımız dikkatli olmaya sabırlı hareket etmeye davet ediyorum” dedi.
Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum
Başkan Cengiz sözlerinin devamında, "Bu denli yüksek projeler ilçenin kaderidir. Bizler de elimizin geldiğince en iyi hizmeti güzel ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz. Toplamda 26 milyonluk bir yatırımın bizim gibi kırsal bir ilçenin gerçekleştirmesi gerçekten zor. İlçemizin çehresini değiştirecek ve bittiğinde rahata kavuşturacak bu projenin gerçekleşmesinde, iller bankasındaki miktarın çıkmasında emeği geçen en başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz. şükranlarımı sunuyorum. Yine aynı şekilde bu süreçte projeyi detaylı şekilde hazırlayıp, gerçekleşmesi için bütün gayretini gösteren BASKİ Genel Müdür İzzet Ünal’a teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir olmamızın faydalarını, desteklerini bu denli projelerde verdiği desteklerden sonra bir kez daha anlıyoruz diyen Başkan Cengiz” Yıllardır çözülemeyen ilçemizin kronik sorunu bu şekilde bir bütün olarak hareket edildiğinde daha çabuk çözüme kavuşuyor. Burada Milletvekillerimizin de desteği elbette var. Ak Parti Milletvekillerimiz Başta Mustafa Canbey, beraberinde Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde söz verdiğimiz ve ilçemizde yapılan ankette “ilçenizin en önemli sorunu nedir?” sorusunun yanıtı açık arayla yer altı su şebekesi ve kanalizasyon sorunuydu” dedi

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