Erdek Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Görevden uzaklaştırılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın başkanlığı düştü. Meclis yeni başkanını 30 Haziran Çarşamba günü seçecek.

Görevinden uzaklaştırılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın başkanlığının düştüğü öğrenildi. Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi, mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için “akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi” ile “akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi”nde serbest rekabet ortamını kasıtlı olarak engellediği gerekçesiyle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’ya 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ve bu karar Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onanmıştı. Yargıtay 5.Ceza Dairesi’nin kararının ardından, İçişleri Bakanlığı, Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’yı görevinden uzaklaştırmıştı. Erdek Belediye Başkanlığına vekaleten Hasan Yapakçı bakıyordu. Ancak edinilen bilgiye göre Hüseyin Sarı'nın başkanlığının tamamen düştüğü ve kararın kendisine dün tebliğ edildiği öğrenildi.

24 Haziran Cuma günü Belediye Meclis üyelerine tebliğ gönderilerek, 30 Haziran Çarşamba günü Kapalı Spor Salonunda meclis yeni başkanını seçmesi bekleniyor. Cumhur İttifakını adayı Mehmet Ali Yağcı olurken Millet İttifakının adayı Burhan Karışık olarak belirlendi.

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