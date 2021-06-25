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(Özel) Bandırma'dan Arjantin ve Meksika'ya mobilya ihraç ediyorlar Pandemi döneminde mobilya ihracatı arttı

İHA

(Özel) Bandırma'dan Arjantin ve Meksika'ya mobilya ihraç ediyorlar Pandemi döneminde mobilya ihracatı arttı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 250 nüfuslu Mahbubeler Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikası, yüzde yüz yerli sermaye ile üretimini gerçekleştirdiği genç ve çocuk odası mobilyalarını Avrupa'dan Arjantin'e kadar geniş bir hinterlanda ihraç ediyor.
Bandırma'nın Mahbubeler Mahallesi'nde Mustafa Söğüt'ün kurucu ortağı olduğu fabrika, oluşturduğu geniş ihracat yelpazesi ile ülke ekonomisine hem döviz girdisi sağlıyor hem de istihdama katkıda bulunuyor.
14 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren fabrika hakkında İhlas Haber Ajansı'na bilgiler veren Mustafa Söğüt, "Firmamız genç odalarına araba şeklinde yatak üretimi yapmakta. Ağırlıklı üretimimizin çoğunu ihraç ediyoruz. Geri kalan kısmını da yurt içinde fason üretip satıyoruz. Firmamız 2012'de Bursa'da kuruldu ama 3 yıl önce Bandırma'daki kendi yerimize taşındık. Şu an 4 bin metrekaresi kapalı toplamda 14 bin metrekare alanda üretim yapmaktayız. Toplam 50 personelimiz var. İhracat yaptığımız ülkeler genelde Avrupa Ülkeleri. Bu ülkelerin başında Almanya ve İspanya geliyor. Türkiye'nin alışık olmadığı bazı ülkelerde var. Bunlardan biri de Arjantin. Mobilya olarak çok ihracat yapılmayan bir yer. Arap Ülkelerine ürün gönderiyoruz. Suudi Arabistan, Dubai ve Kuveyt gibi ülkelere ürün gönderiyoruz" dedi.
Ülkelerle temasa geçmemizde fuarlar etkili oluyor
Arjantin'den Kuveyt'e kadar geniş bir ihracat yelpazesine sahip olan Mustafa Söğüt, firmalarının bu potansiyeli en çok fuarların etkisi ile yakaladığını ifade ederek, "İlk olarak 2015 yılında Almanya'nın Köln kentinde bir fuara katıldık ve o günden sonra da her yıl düzenli olarak 34 farklı fuara gidiyoruz. Fuarlar ihracat için çok büyük etkili. Biz ağırlıklı olarak daha önce gitmediğimiz ve müşterimizin olmadığı ülkelere gidip temasa geçmeyi tercih ediyoruz. Bu anlamda Almanya'dan sonra Hindistan, Dubai, Meksika gibi ülkelerde gidip fuarlara katıldık. Meksika fuarına Türkiye'den bir tek bir katıldık mobilya alanında. Oraya iki yıl üst üste gittik. İlk sene mevcut müşterilerimizi çoğaltamadık ama ikinci senede şu an Meksika'ya ürün vermeye başladık. Fuarlara sürekli gitmek lazım. Bir kere gidip başarılı olamayınca devam etmek lazım. İki üç yıl üst üste aynı fuarı tercih edip kendinizi orada göstermeniz lazım. Müşteri orada iki üç kez orada sizi görünce sizin devamlılık arz eden güvenilir bir firma olduğunu anlıyor. Ben bu ürünü alacağım ama bunun devamı var mı sorusunun cevabını buluyor. Tabi ki pandemi sebebiyle bir süredir fuarlara gidemiyoruz ama internet üzerinden müşterilerimize ulaşmaya devam ediyoruz" dedi.
Pandemi döneminde mobilya ihracatı arttı
Pandemi'de son üç dört aya kadar olan süreçte mobilya ihracatının yüzde 70 oranında arttığını vurgulayan Mustafa Söğüt, "Pandemi ilk çıktığı zamanlarda hepimiz büyük bir tedirginlik yaşadık. Bazı işletmeler kapanmaya başladı. Sokağa çıkma yasakları oldu. 1520 gün sonra biz baktık ki iş öyle değil. Tam tersine bir şekilde Türkiye'deki mobilya ihracatı pandemi döneminde artık yaşadı. Bunun sebeplerinden biri de Çin'de daralan üretim ve Çin'den gelen navlun bedellerinin pahalı olması. Eskiden Çin'den 2 bin dolara gelen konteynerler şimdi 15 bin dolara geliyor. Dolayısıyla Çin'den mal alan ülkeler alternatif pazarlar arayışına başladı. Türkiye'de Çin'e göre lojistik bakımından daha avantajlı olduğu için bir adım öne geçti. Satışlarımızda yüzde 6070 artış oldu. Pandemi döneminde son 34 aydır hammadde ürünleri dolar bazında artışa geçti. Bir dolar olan plastik iki dolar oldu. Bu da bizim ürünlerimizin fiyatlarını arttırdı ve taleplerde gerilemeye yol açtı. O da yine baktığımızda çok ciddi anlamda değil. Yani pandeminin son üç dört aya kadar mobilya sektörüne ciddi bir etkisi olmadı" diye konuştu.

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