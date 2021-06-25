Bandırma EA Hastanesi'nde bir ilk İlk kez ASD kapama operasyonu yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez ASD kapama operasyonu gerçekleştirildi.

Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Alkame Akgümüş, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Balun ile birlikte anjio ekibi tarafından ilk kez ASD kapama operasyonu gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim üyesi Alkame Akgümüş hastanenin acil polikliniğine müracaat eden M.A.(55) isimli bayan hastanın yapılan ekokardiyografisi ve tetkikleri sonucunda Atrial Septal Defekt (ASD) tanısı konuldu. Kalbinde yaklaşık 2 cm’lik doğuştan gelen delik olduğunun tespit edilmesi üzerine, hastaya yapılan gerekli bilgilendirmelerin ardından kapalı yöntem ile Atrial Septal Defekt operasyonu gerçekleştirildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildi

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirildiği öğrenilen ASD'nin kalbin sol ve sağ kulakçığı arasında kan geçişine izin veren bir delik bulunması durumu olduğu ifade edilirken, Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Şenveli yaptığı açıklamada, " ASD, kalbin sol ve sağ kulakçığı (atriyum) arasında kan geçişine izin veren bir delik bulunması durumudur. Kan akış yönü, sol kulakçıktaki temiz kanın, sağ kulakçıktaki kirli kana karışması şeklindedir. Kalbin sağ kulakçığına ve buradan da sağ karıncığına ve akciğer atardamarına fazla kan gitmesi söz konusudur. Kalbin sağ kulakçık ve karıncığında genişleme ve akciğer atardamar basıncında artış meydana gelir. Tedavi edilmeyen hastalarda 3040 yaş civarında, kalp kapaklarında yetersizliklere ve ritim düzensizlikleri ile birlikte felç geçirmeye neden olabilir. Kalp yetmezliği gelişebilir. Standart açık kalp ameliyatı, göğüs kafesinin ön kısmının tamamıyla açılması yoluyla yapılır. Bu tür operasyon uygulanan hastalarımız daha kısa zamanda hastaneden çıkar ve hatta çok kısa bir sürede normal günlük yaşantısına dönebilir. Şu anda hastamızın sağlık durumu çok iyi, bir gün Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitemizde, bir günde kardiyoloji servisinde takip ettiğimiz hastamızı bugün yapacağımız son kontrollerinin ardından taburcu edeceğiz. İlçe Hastanemizde ilk kez kapalı yöntem ile ASD operasyonunu gerçekleştirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. Bu operasyonu gerçekleştiren Kardiyoloji hekimlerimize, Anestezi ve Reanimasyon hekimlerimize, anjio biriminde görevli personellerimiz ile birlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tarz üst düzey işlemlerin hastanemiz bünyesinde yapılabiliyor olması mesai arkadaşlarımız ve bizler açısından mutluluk vericidir. Yaptığımız yoğun çalışmalarla bundan sonra da, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin alt yapısı güçlendikçe ve hekim kadrosu genişledikçe, hastalarımız ve değerli yakınları şifa bulmak için çevre İllerimize gitmek zorunda kalmadan, inşallah içle hastanemiz bünyesinde her türlü işlemlerini gerçekleştireceğiz" dedi.

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