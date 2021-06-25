Hamdibey Mahalleevi'nde "dikiş-nakış kursu" kayıtları başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, mahalleevlerinin dördüncüsünün açılışını Hamdibey Mahallesi’nde gerçekleştiren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bölgede yaşayan kadınlara gelir kapısı olacak kurslar açmaya başladıklarını ve çok büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Mahalleevinin açılışı öncesi yapılan anketlerde kadınlara gelir getirici meslek, üniversiteye hazırlık kursları, etüt merkezi, kreş gibi taleplerin geldiğini söyledi. Başkan Ergin, “Biz de bu doğrultuda hazırlık yaptık. Dikiş makineleri alındı. Kütüphane kuruldu, kreş açıldı, gelir getirici kurslar düzenlendi. Kadınlar burada ürettiklerini satacak ve aile bütçelerine destek verecek. Dikiş nakış kursunu da bu amaçla açtık, kadınlarımızı kayıt yaptırmaya, aile bütçelerine destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı gereği, mahalleevleriyle, olanakları sınırlı öğrencilerin ve ailelerin yanında yer aldıklarını, onlara arzu ettikleri hizmeti götürdüklerini ifade eden Başkan Ergin, mahalleevleri açmaya devam edeceklerini vurguladı. Müzik atölyesi, sabunhane, dikiş atölyesi gibi projeleri yaşama geçirdiklerini, vatandaşlara psikolojik danışmanlık söyleşileri düzenlediklerini hatırlatan Başkan Ergin, “İyi günlerinde de kötü günlerinde de vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Hedefe götürecek her türlü projeye kapımız açık. Mahallenin ihtiyacını neyin gidermesi gerekiyorsa, burada uygulamak istiyoruz” diye konuştu.

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