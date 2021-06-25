Burhaniye’de Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı

Burhaniye ilçesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) pandemi sebebiyle ara verilen yüz yüze kurslar tekrar başlarken, 10 günlük kursta tamamlandı. Uygulamalı sertifikalı tıbbî ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursuna yurdun değişik vilâyetlerinden 69 kişi katıldı.

Börezli Mahallesinde yer alan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yaklaşık 1,5 yıldır ara verilen kurslar tekrar başladı. 1425 Haziran tarihlerinde düzenlenen 5.Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu da tamamlandı. Kursta 1423 Haziran tarihlerinde uygulama yapılırken, 24 Haziranda da oneline panel düzenlendi. Kursun son günü olan 25 Haziranda da Kazdağları flora yürüyüşü gerçekleştirildi. Kursların devam edeceğini anlatan BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, “10 gün devam eden kursumuzda arazide uygulama yaptık. Son günü de Kazdağı gezisi düzenlendi. Kursa Çanakkale, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere değişik illerden 69 kişi katıldı, Bütün kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımız devam edecek” dedi.

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