Plajdan onlarca torba çöp topladılar Balıkesir'de sahil temizliği için bir araya geldiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Plajdan onlarca torba çöp topladılar Balıkesir'de sahil temizliği için bir araya geldiler

İHA

Plajdan onlarca torba çöp topladılar Balıkesir'de sahil temizliği için bir araya geldiler

Burhaniye ilçesinde, Ören, İskele ve Öğretmenler Mahallesi muhtarlarının öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar plajları temizlemeye başladı. Öğretmenler Mahallesi plajından sonra Ören plajında başlatılan temizlik harekatına çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek odu.
Burhaniye’de sahilde yer alan Öğretmenler Mahallesi'nin Muhtarı Nesrin Yıldırım, Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt ve İskele Mahallesi Muhtarı Kazım Erdam, plajlarda temizlik çalışması başlattı. Geçtiğimiz hafta Öğretmenler Mahallesi plajında başlatılan çalışma bu hafta Ören plajında tekrarlanırken, TEMA Vakfı başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu da muhtarlara destek oldu. Ören Meydanı'nda toplanan çevreci vatandaşlar, ünlü Ören plajında onlarca poşet dolusu çöp topladı. Plajı baştan aşağı gezen değişik yaşlardaki vatandaşlar, topladıkları çöpleri konteynerlere atarken, çalışmanın İskele plajlarında devam edeceği açıklandı. Kampanyadan memnun olduğunu anlatan TEMA Temsilcisi Özgür Aras, "Plajlarımızın temizliğine katkı sağlamak için bir araya geldik. Halkımızın da desteğiyle güzel bir çalışma oldu. Bu hafta da Ören muhtarımızın çağrısı ile Ören plajımızı boydan boya dolaşarak birçok sivil toplum kuruluşu ile etkinliğimizi gerçekleştirdik. TEMA olarak bu etkinliklerde yer alıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.
Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da, "Sahil mahalle muhtarları olarak birlik beraberlik, dayanışma içinde sahillerimizi temizliyoruz. Sahilleri temiz tutalım insanlara örnek olalım diye böyle bir kampanya başlattık. İlk Öğretmenler Mahallesinden başladık. Şu anda Ören Mahallemizdeyiz. Bundan sonraki mahallemiz İskele Mahallesi olacak" dedi.
Öğretmenler Mahallesi Muhtarı Nesrin Yıldırım ise, "Öğretmenler Mahallesi sahilinde başlayan bu plaj temizleme etkinliğimiz bir süre sonra Ören’e geldi. Bize destek olan sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Çalışmanın devamının gelmesini istiyoruz. Burhaniye’mizi temiz tutalım. Sahiller bizimdir, çocuklarımıza miras kalacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de polisten 30 şahsa gözaltı Adli makamlara sevk edilenlerden 10 şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 30 şahsa gözaltı Adli makamlara ...
Burhaniye’de Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Tıbbı ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ...
Burhaniye’de ÇKS kayıtları ay sonunda bitiyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de ÇKS kayıtları ay sonunda bitiyor
Hamdibey Mahalleevi'nde "dikiş-nakış kursu" kayıtları başladı
YEREL HABERLER Hamdibey Mahalleevi'nde "dikiş-nakış kursu" kayıtları ...
Burhaniye turizmde parlayan yıldız olacak
YEREL HABERLER Burhaniye turizmde parlayan yıldız olacak
Balıkesir'de araç sayısı 508 bin 832 oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de araç sayısı 508 bin 832 oldu
Bandırma EA Hastanesi'nde bir ilk İlk kez ASD kapama operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER Bandırma EA Hastanesi'nde bir ilk İlk kez ASD kapama ...
Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'Huzurlu Sokaklar' operasyonu
Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı
Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret
YEREL HABERLER Dünya şampiyonlardan Vali Şıldak'a ziyaret
Havalar ısındı, yaylaya göç ettiler Balıkesir'de yayla göçü geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Havalar ısındı, yaylaya göç ettiler Balıkesir'de ...
(Özel) Bandırma'dan Arjantin ve Meksika'ya mobilya ihraç ediyorlar Pandemi döneminde mobilya ihracatı arttı
YEREL HABERLER (Özel) Bandırma'dan Arjantin ve Meksika'ya mobilya ...
5 yaşındaki kız aritmetikle oyun oynuyor Hesap makinesinden hızlı hesaplamalar yapıyor
YEREL HABERLER 5 yaşındaki kız aritmetikle oyun oynuyor Hesap ...
Balıkesir'de yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı Kerkük'teki patlamadan sorumlu olduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de yakalanan DEAŞ üyesi ...
Erdek Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek
YEREL HABERLER Erdek Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek
Erdek’te ev yangını korkuttu
YEREL HABERLER Erdek’te ev yangını korkuttu
Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Burnundan kan gelen 22 günlük bebek hayatını kaybetti
Burhaniye’de kaldırımsız cadde kazalara davetiye çıkarıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de kaldırımsız cadde kazalara davetiye ...
Başkan Avcı'dan Kabaklı’ya geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Avcı'dan Kabaklı’ya geçmiş olsun ziyareti
Cunda Adası ve Ayvalık arasında nostaljik ve ferah yolculuk
YEREL HABERLER Cunda Adası ve Ayvalık arasında nostaljik ve ferah ...
Kepsut'ta erken şeftali hasadı başladı
YEREL HABERLER Kepsut'ta erken şeftali hasadı başladı
İvrindi’de altyapı ve kanalizasyon yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER İvrindi’de altyapı ve kanalizasyon yenileme ...
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Yüzde 7’lik büyüme oranı oldukça takdire şayan bir başarıdır"
YEREL HABERLER MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: "Yüzde 7’lik büyüme oranı ...
İlaçlama çalışmaları yoğunlaştı
YEREL HABERLER İlaçlama çalışmaları yoğunlaştı