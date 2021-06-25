Balıkesir merkezli FETÖ operasyonuna 18 tutuklama



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR merkezli 32 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 18'i tutuklandı, 42 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Garson' kod adlı gizli tanığın ifadesinden yola çıkan ekipler, 24 Haziran´da 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aktif görevdeki 60 polis ile kamuda görevliyken istifa eden bir öğretmene yönelik düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 60 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 60 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 42 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Covid-19 hastalığı nedeniyle tedavisi devam eden bir kişinin ise işlemleri sonra yapılmak üzere bekletildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2021-06-25 14:05:49



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