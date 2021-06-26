Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs husumetli olduğu kişilerin aracına balkondan av tüfeği kurşun yağdırdı. Attığı kurşunlar aracı delik deşik ederken, olayda kimsenin yaralanmaması teselli kaynağı oldu.



Edinilen bilgiye göre, olay 15:00 sıralarında Kapıcıbaşı Caddesi'nde 92. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet N. (40) isimli kişi, husumetli olduğu Onur Y. (33) ve amcası Reşat Y. (51) ile görüştükten sonra bilinmeyen nedenle tartıştı. Ardından evine gidip aldığı av tüfeği ile balkondan Onur Y.’nin Kartal marka aracına kurşun yağdırmaya başladı. Kurşunlar aracı delik deşik ederken, lastiklerini patlattı. Şans eseri olayda herhangi bir kişi yaralanmadı. Caddede büyük panik ve kaçışma yaşandı. Olaya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri müdahale etti. Şüpheli Ahmet N. polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınırken, tek kırma av tüfeğine ise el konuldu. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

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