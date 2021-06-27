Rektör Kuş, ailelerin sınav heyecanına ortak oldu

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS2021) için Cağış Kampüsünde bulunan öğrenci velileri ve yakınlarını yalnız bırakmayarak sınav heyecanlarına ortak oldu.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Tarık Hekimoğlu ile birlikte aileler ile görüşen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, sınav sonuçlarının öğrenciler ve aileleri için hayırlara vesile olmasını diledi.

Sınavın sorunsuz yürütülmesi adına ilgili kurumlarla birlikte koordineli biçimde çalışıldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencileri ve ailelerini Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kampüs alanında bulunan öğrencilerin ve ailelerinin tüm ihtiyaç ve taleplerinin dikkate alındığını söyleyen Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, sınavda olan öğrencilerini bekleyen aileler için yaptığı ikramları için de Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İki gün süren sınav programında Pazar günü yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde sınava katıldığını dile getiren Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, sınavın sorunsuz yürütülmesi için çaba gösteren kurumlara ve sınav görevlilerine de teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.