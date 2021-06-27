BAŞÖTKOP'TA Erol Çetin güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAŞÖTKOP'TA Erol Çetin güven tazeledi

İHA

BAŞÖTKOP'TA Erol Çetin güven tazeledi

Balıkesir Nakliyeciler Kooperatifi (BAŞÖTKOP,) mali genel kurul yaptı. Başkan Çetin, geçtiğimiz yıl 68 milyon olarak gerçekleşen bütçenin yeni dönemde 100 milyon barajını aşmasını beklediklerini söyledi.
Nakliyecilerin Balıkesir’deki en büyük temsilcisi konumunda olan BAŞÖTKOP’ta mali genel kurul gerçekleşti. Şoförler Odası’nda gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığını Nevzat Güneş üstlenirken, 5 dönem üst üste başkanlığını sürdüren ve Balıkesir’de bu anlamda bir ilki başaran Çetin, BAŞÖTKOP’a değer katmaya devam ediyor. Kurumun 2020 net karının 2 milyon 300 bin olarak açıklandığı mali genel kurulda, bütçelerinin 48 milyondan 68 milyona yükseldiğini belirten Başkan Erol Çetin, 2021 bütçesinde hedeflerinin 100 milyon barajını aşmak olduğunu belirtti.
Ülkede ve dünyada yaşanan kriz, pandemi gibi ciddi etkenlerin yaşandığı dönemde dahi tekerlerin döndüğü, çıtanın yükseldiği, katma değerin arttığı BAŞÖTKOP’ün, sektöründe Balıkesir’in yanı sıra Türkiye ölçeğinde de önemli bir marka değeri haline döndüğünü dile getiren Başkan Erol Çetin, yenilenen yüzü, mükemmel hizmet anlayışıyla hizmet veren kurumlarına ait benzinlikle birlikte 2021’de araç filosu oluşturarak 3 yeni Tırı bünyelerine kattıklarını belirtti.
Göreve geldiğinde 5 bin liralarda olan sıra değerini günümüzde 250 bin bandına taşıyan Başkanlarının çalışmalarından memnun olan üyeler, kendilerine sunulan öz kaynakların ve net karların arttığı mali tabloyu alkışlarken, Balıkesir’de 5 dönem seçim kazanan Çetin Başkan ve ekibine de güven oyu verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Kuş, ailelerin sınav heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Rektör Kuş, ailelerin sınav heyecanına ortak oldu
Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 6 aranan şahsı yakaladı
Ayvalık’ta başarılı çalıştırıcı Sersan’dan bir gurur daha
YEREL HABERLER Ayvalık’ta başarılı çalıştırıcı Sersan’dan bir gurur ...
Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları yapıldı Dereceye girenlere Vali Şıldak kupalarını verdi
YEREL HABERLER Geleneksel Susurluk Rahvan At yarışmaları ...
(Özel) Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok umutlu Turizm sektörü yeni normalleşme dönemi için hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER (Özel) Turizmciler 1 Temmuz sonrası sezondan çok ...
Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik deşik oldu
YEREL HABERLER Balkondan husumetlilerine kurşun yağdırdı, araç delik ...
Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
YEREL HABERLER Edremit'te fırtına, dolu ve yağmur hayati felç etti
Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı Mahsur kalan teknelerdeki vatandaşları sahil güvenlik ekipleri böyle kurtardı Fırtına sebebiyle adaya sığınanlar tek tek kurtarıldı
YEREL HABERLER Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı Mahsur ...
Sahilde sağanağa yakalanınca eşyalarını hızlıca toplayıp gittiler 
YEREL HABERLER Sahilde sağanağa yakalanınca eşyalarını hızlıca ...
Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
YEREL HABERLER Altınoluk'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
AK Partili Çelik’ten CHP’li Aytekin’e yanıt gecikmedi
YEREL HABERLER AK Partili Çelik’ten CHP’li Aytekin’e yanıt gecikmedi
Balıkesir’de 1 milyonuncu aşı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 1 milyonuncu aşı yapıldı
Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 9 aranan şahıs yakalandı
Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi Sındırgı'dan
YEREL HABERLER Karakalem resim yarışmasında Türkiye birincisi ...
Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Yağmur Emir Güreşte Türkiye şampiyonu
Tarihi İbrahim Bey camisi restorasyon sonrası ibadete açıldı
YEREL HABERLER Tarihi İbrahim Bey camisi restorasyon sonrası ibadete ...
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonuna 18 tutuklama/ Fotoğraflar
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli FETÖ operasyonuna 18 tutuklama/ ...
Ayvalıkgücü Belediyespor’dan dev transfer Ayvalıkgücü Belediyespor, Gökhan Edman'a emanet
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor’dan dev transfer Ayvalıkgücü ...
Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site yönetimine ilginç bir yolla seslendi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için evinin bahçesinden site ...
Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi arasında protokol Belediye ve Üniversite ‘Bağımlılıklar ile Mücadele’ Protokolü İmzaladı
YEREL HABERLER Dursunbey Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi ...
Başkan Sakbaş yeniden aday
YEREL HABERLER Başkan Sakbaş yeniden aday
Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
YEREL HABERLER Babacan: DEVA Partisi, özgürlüklerin partisidir
Balıkesir´de şehir gönüllüleri buluştu
YEREL HABERLER Balıkesir´de şehir gönüllüleri buluştu
FETÖ operasyonunda 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ operasyonunda 18 kişi tutuklandı