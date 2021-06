Esnaf Dostu Başkan; Mesut Ergin

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; ilçe esnafının sesine kulak vermesiyle öne çıkan Belediye Başkanı Mesut Ergin, sık sık onlarla bir araya gelip sohbet ederek görüş alışverişinde bulunmayı ihmal etmiyor.

Sık sık Ayvalık esnafı ile bir araya gelen Başkan Ergin, hem eski dostluklarını pekiştiriyor hem de ilçe ekonomisinin bel kemiği olan esnafların sorunlarını dinliyor.

Esnafın Ayvalık Belediyesi’nden beklentilerini ve ilçe genelindeki belediye hizmetleri hakkındaki önerilerini de dikkate alan Başkan Ergin, bu yönüyle de gönüllerde taht kuruyor.

Bu kapsamda önceki gün Talatpaşa Caddesi esnaflarını ziyaret eden Başkan Ergin, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Merih Arslan ile birlikte esnafın sorunlarına bir kez daha kulak verdi.

Ziyaretlerin ardından muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Pandemi sürecinin halen daha kısmi olarak devam etmesi nedeniyle ilçe genelinde esnaf ve sanatkarların ekonomik anlamda pek de parlak bir dönem geçirmediğini hatırlatarak, “Bu yüzden de tüm esnafımız umutlarını Temmuz ve Ağustos aylarında hızlanması beklenen turizm sezonuna bağlamış durumda. İnşallah bu iki aylık süreçte her esnafımız beklediği kazançları sağlar. Bizler de, Ayvalık Belediyesi olarak elimizden gelen tüm gayretlerle ilçemizin en iyi şekilde bir turizm sezonu geçirebilmesi için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bu çabalarımızın da esnafımıza olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum. Allah tüm esnafımıza bol kazançlar versin. Her zaman onların yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa bir damla hayat suyu verebilmek için elinden gelen mücadeleyi sürdürmesiyle gönüllerde taht kuran Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi’ne ait dükkân ve işyerlerinde faaliyet gösteren esnafların kira bedellerini aylar sonrasına öteleyerek de dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Bununla yetinmeyen Mesut Ergin geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda belediye kaynaklarından onlarca esnafa bin TL nakit desteğinde de bulunarak her zaman esnaf ve sanatkârların yanında olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.

