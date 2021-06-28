2008 Yenimahalle Spor Kulübü yeni yönetimini belirledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Körfez Birinci Amatör Futbol Ligi’nde mücadele eden 2008 Yenimahalle Spor Kulübü olağan genel kurul toplantısını Ayvalık Belediyesi’ne ait 29 Mayıs İlkkurşun Spor Tesislerinde gerçekleştirdi.

Kulüp yöneticileri ve kulüp üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda; Başkan Bülent Burgaz, kendisi ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları çalışmaları ve kulübün ekonomik faaliyetlerini genel kurul üyelerine anlattı. Genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde; Bülent Burgaz, Hasan Birlit, Talat Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Fethi Kaya, Müge Kubilay ve Serkan Akyaz getirildi. Yapılan seçimlerde yedek yönetim listesi ise; Hüseyin Dikme, Arzu Atam, Necdet Mansız,Musa Ergül, Ahmet Öztürk, Hüseyin Bulut ve Bekir Akkaya isimlerinden oluştu. Denetleme Asil Üyelikleri; Halil Burgaz, Faruk Kaya ve Ramazan Tunç’un göreve getirildiği seçimlerde Yedek Denetleme Bedri Değirmenci, Ersin Maden ve Mehmet Topuz isimlerinden oluştu.

2008 Yenimahalle Spor Kulübünün yeni başkanının yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleşecek görev bölümüyle belirleneceği öğrenildi.

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