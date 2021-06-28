Kayacık Caddesi asfaltlanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye ekipleri asfaltlama çalışmalarına Kayacık Caddesi ile devam ediyor.

Bandırma'da Atatürk Bulvarı ile başlayan asfalt sezonu Kayacık Caddesi ile devam ediyor. Bandırma'da BASKİ tarafından Avrupa Birliği Fonları ile sürdürülen Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatına yönelik hat döşeme çalışması yapılan yollar çalışmaların ardından asfaltlanıyor. Bu doğrultuda yoğun şikayete maruz kalan Kayacık Caddesi de Bandırma Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlanmaya başladı. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Kayacık Caddesinde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Atatürk Bulvarı ikinci kısım yapım çalışmaları sürüyor

Bandırma'dan Erdek'e giden araçlar ile Limana ve RoRo iskelesine gidiş geliş yapan araçların sıklıkla kullandığı Atatürk Bulvarı'nın ilk kısmı tamamlanarak ulaşıma açılmıştı. Belediye ekipleri Atatürk Bulvarı'nın ikinci kısmı ile ilgili yapım çalışmalarına başladı. Bulvarda asfaltlamanın yanısıra kaldırım ve peyzaj çalışmaları ile ışıklandırma çalışması gerçekleştiriliyor.

Tosun : Kayacık Yolu 4 günde tamamlanacak

Asfaltlama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun: “Ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan Kayacık caddemizin asfaltlama çalışmalarına hiç bekletmeden başladık. Ekiplerimiz hafta sonu da gece gündüz çalışarak Kayacık yolunu dört güne kadar tamamlayacaklar. Çalışmalar bittiğinde güzel bir görünüme kavuşacak olan Kayacık caddemiz mahalle sakinlerine hayırlı olsun” dedi.

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