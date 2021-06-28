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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Direnen Filistin sergisi açıldı

İHA

Direnen Filistin sergisi açıldı

Zağnos Paşa Camii meydanında açılan Direnen Filistin fotoğraf sergisinde, İsrail’de Filistin halkına karşı yapılan zulüm anlatılarak farkındalık oluşturuldu.
İsrail’in Filistin halkına karşı yaptığı zulümleri, insan haklarına aykırı eziyetlerini duyurmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Zağnos Paşa Camii meydanında fotoğraf sergisi düzenlendi. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti, Medyaİş Sendikası ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin katkılarıyla hazırlanan sergide Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Ak Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir AK Parti Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara katıldı. Direnen Filistin Sergisi’nde açıklamalarda bulunan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir şu şekilde konuştu: “Filistin’de yaşanan insanlık suçunu ülkemiz adına daha çarpıcı yansıtmak amacıyla Medyaİş Sendikası’nın tasarladığı projeye Balıkesir Kent Konseyi ile birlikte ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. İsrail zulmüne direncini, umudunu yitirmeden karşı koymaya devam eden ve Filistin halkının yaşadığı acıyı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilere ithafen Anadolu Ajansı’nın zengin fotoğraf arşivinden faydalanarak hazırlanan Direnen Filistin Sergisi’nin açılışına verdiğiniz değere ve desteğe teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz, görüyorsunuz İsrail’in sivil ve savunmasız Filistin halkına uyguladığı şiddet son dönemlerde giderek daha da vahim bir hal aldı. Meslektaşlarımızın objektiflerine yansıyan görüntüler hepimizin vicdanlarını sızlatıp, yüreklerimizi kanatıyor. Kundaktaki bebekler ile çocukların, masum insanların acımasızca katledilmeleri tamamen bir insanlık suçudur. Filistinli kardeşlerimizin evlerine el konulmaları ve yurtlarından zorla sürgün edilmeleri gibi nesillerdir yaşadıkları uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırıdır. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak İsrail’in Filistin halkı ve topraklarına karşı zulmünü ve hukuk tanımaz tavrını şiddetle kınıyoruz. Hukuka aykırı uygulamalara karşı uluslararası toplumu etkili ve sonuç verici bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha buradan haykırıyoruz. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti olarak devletimiz ve milletimiz ile birlikte özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, olmaya devam edeceğimizi bugün bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Şu iyi bilinmelidir ki yaşan insanlık dışı cinayetlere ses çıkarmayan her ülke bu kara lekeyi sonsuza kadar alınlarında taşımaya mahkumdur. Zalimler eninde sonunda kendi döktükleri kanda boğulacaktır. Eğer gazeteciler olmasaydı İsrail’in Filistin’de işlediği insanlık suçunu belki de dünyanın birçok ülkesinde görülmeyecek ve bilinmeyecekti. Bir bölümünü bu sergimizde göreceğini bu fotoğraflar tarihi belge olarak kalmayacaktı. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi sürecinde gemileri karadan yürüterek önemli görevler üstlenen Zağnos Paşa’nın adını taşıyan Cami ve meydanın Filistin’de, Arıkan’da, Yemen’de, Doğu Türkistan’da zalimlere karşı direnen Müslüman kardeşlerimize ve burada görev yapan meslektaşlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz.”
“Bu Türkiye’nin değil, tüm dünyanın kalbini acıtan bir meseledir”
Direnen Filistin Sergisi’nde açıklamalarda bulunan Ramazan Demir’in ardından söz alan Balıkesir Ak Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Filistin meselesi sadece Türkiye’nin değil, Müslümanların değil, tüm dünyanın kalbini acıtan bir meselesidir dedi. Mustafa Canbey: “Bugün Zağnos Paşa Camii’nde önemli bir etkinlik var. Filistin meselesi sadece Türkiye’nin değil, Müslümanların değil, tüm dünyanın kalbini acıtan bir meseledir. Özellikle insan hakları ihlallerinin olduğu, oradaki zulmü dünyaya aktarmaya çalışan gazetecilerin çok büyük sıkıntılar yaşadığı ve zaman zaman yaralandığı hatta öldüğü bir ortamdan bahsediyoruz. Baktığımız zaman orada yaşanan saldırıların fotoğraf kareleri, gazetecilere yapılan saldırıların fotoğraf kareleri var. Önemli bir farkındalığı inşallah hem Balıkesir’de hem de Türkiye’de oluşturacak diye düşünüyorum. Tabi burada az önce Medyaİş Genel Sekreteri ile de görüştük. Kendisi bunun sadece Balıkesir’de değil, Türkiye genelinde sırayla zaman içerisinde yapılacağını söyledi. Bu etkinliğin önümüzdeki dönemde de Türkiye genelinde yapılacak olması, gazeteciler cemiyetinin bu işe sahip çıkması çok önemli. Ben özellikle Medyaİş Sendikası’na, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’ne, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’ne hasreten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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